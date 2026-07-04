Cristiano Ronaldo em jogo de Portugal - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Cristiano Ronaldo em jogo de PortugalVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/07/2026 18:03 | Atualizado 04/07/2026 18:07

Unai Simón foi sincero ao falar de Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva neste sábado (4). O goleiro da seleção espanhola pontuou que o atacante não é mais aquele da época de Real Madrid. Por outro lado, elogiou o camisa 7 e citou que ele é determinante quando pisa na área.

"O Cristiano que temos neste Mundial não é o mesmo de seis ou sete anos que víamos no Real Madrid, quando estava nesse 'prime'. Porém, é verdade que precisamos tentar mantê-lo o mais longe da área possível. Cristiano é um jogador que, quando pisa na área, é determinante", disse o goleiro.

"Na final da Liga das Nações, uma bola veio na área, e ele marcou. Ele busca muito os espaços, arremata no primeiro toque, tem essa ânsia goleadora e essa capacidade goleadora", completou.

Portugal e Espanha vão medir forças na segunda-feira (6), a partir das 16h (de Brasília) no AT&T Stadium, no Texas. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.