Cristiano Ronaldo em jogo de PortugalVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Goleiro espanhol faz ressalva sobre CR7, mas elogia: 'Determinante'
Unai Simón citou que o camisa 7 não é o mesmo da época de Real Madrid
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Argentina cancela treino em campo após temporal em Miami
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