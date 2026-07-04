Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 04/07/2026 14:54

Estados Unidos - A seleção brasileira realizou neste sábado (4) o último treino antes da partida contra a Noruega, válida pelas oitavas da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti contou com 25 jogadores. A única exceção foi Lucas Paquetá, que lida com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda

Raphinha, que sofreu sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita no jogo contra Haiti, apareceu em campo de visual novo. Na sexta-feira (3), o atacante participou do aquecimento junto ao grupo. Depois, trabalhou em separado e realizou exercícios mais leves. Neste sábado (4), já fez mais exercícios com o elenco, segundo o 'ge'.

Em relação ao substituto de Lucas Paquetá, Ancelotti voltou a utilizar Gabriel Martinelli como titular. Indica, assim, que o atacante do Arsenal deve ser titular diante da Noruega.

O dia também contou com a presença de Nenê, que está com a CazéTV. Neymar passou para cumprimentar o amigo.

Brasil e Noruega vão se enfrentar no domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.