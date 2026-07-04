Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Seleção faz último treino antes da partida contra a Noruega
Brasil encara os europeus por uma vaga nas quartas da Copa do Mundo
Bruno Guimarães elogia a Noruega e espera jogo 'muito truncado'
Volante do Brasil também chamou a atenção para jogadas de bola parada da seleção europeia
Globo alcança mais de 130 milhões de pessoas até o fim da segunda fase da Copa
Emissora registra as 33 maiores audiências da competição
Com gol de Mbappé, França vence o Paraguai e avança na Copa do Mundo
Nas quartas de final, os Bleus vão enfrentar Marrocos
Técnico deixa o comando de seleção depois de apenas dois jogos
Hervé Renard esteve à frente da equipe nas partidas contra Japão e Holanda, pela Copa do Mundo
Ancelotti lamenta ausência de Paquetá e atualiza sobre Raphinha
Meia do Flamengo é desfalque na seleção brasileira, que vai enfrentar a Noruega
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Unai Simón citou que o camisa 7 não é o mesmo da época de Real Madrid
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