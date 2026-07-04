Entrevista coletiva de Bruno GuimarãesRafael Ribeiro/CBF

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - Bruno Guimarães acredita que o jogo entre Brasil e Noruega será muito truncado. Em entrevista coletiva neste sábado (4), o volante projetou a partida, elogiou a seleção do país europeu e também chamou a atenção para jogadas de bola parada. 
"Acho que vai ser um jogo muito truncado também. Qualquer escanteio e falta eles vão dar a vida para tentar fazer um gol. Treinamos muito isso na semana para tentar neutralizar os pontos fortes deles. É uma equipe que tem muita qualidade, vai ser um jogo muito difícil. A gente espera, acima de tudo, estar num bom dia para fazer nosso melhor futebol. Que a gente possa conseguir essa classificação".
A seleção brasileira não contará com Lucas Paquetá, que trata de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Por isso, Bruno Guimarães foi perguntado sobre o que muda na função dentro de campo com outro jogador na vaga do meia do Flamengo.
"Acho que muda dependendo quem vai jogar, o Mister treinou todas as possibilidades. Não posso nemte contar muito, mas obviamente muda minha função dependendo de quem for jogar. Se for alguém mais ofensivo, vou ter um papel um pouco mais defensivo para recompor. Então, vai depender da opção do Mister".
Brasil e Noruega vão se enfrentar neste domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem levar a melhor avança às quartas de final da Copa do Mundo.
"Eu me sinto pronto, realizado. Na minha vida pessoal, sou casado e tenho dois filhos. E na minha vida profissional o que falta é a Copa do Mundo. Estou preparado para que se precisar morrer em campo pela Seleção, dar meu melhor, é meu objetivo, continuar jogando bem, ajudando à equipe, porque isso é um dos maiores sonhos da minha vida".