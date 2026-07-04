Palmer ficou fora da convocação da Inglaterra por opção técnica - Divulgação/ FA

Palmer ficou fora da convocação da Inglaterra por opção técnicaDivulgação/ FA

Publicado 04/07/2026 16:31

Uma das principais surpresas entre os jogadores não convocados por Thomas Tuchel, Cole Palmer comentou sua ausência na Copa do Mundo. O meio-campista do Chelsea, de 24 anos, afirmou que respeita a decisão do treinador, mas acredita que poderia ter contribuído de forma diferente para a seleção inglesa.



"Todo jogador que joga futebol quer estar na Copa do Mundo, mas é uma decisão que eu não posso mudar e é difícil. Eu sei o que poderia ter oferecido, algo diferente do que o treinador escolheu. Mas, como eu disse antes, eu não posso mudar a decisão e eu desejo tudo de bom para eles", disse Palmer em entrevista ao jornal The Times.



"É como tudo na vida. Se te disserem que você não é bom o suficiente, você vai querer provar que as pessoas estão erradas", completou.





Palmer, ao lado de Trent Alexander-Arnold e Phil Foden, foi uma das principais ausências da seleção inglesa neste Mundial. Na temporada 2025/26, participou de 34 jogos, sendo 29 como titular, com 11 gols e três assistências. Leia mais: Marrocos vence o Canadá e avança às quartas de final da Copa do Mundo Palmer, ao lado de Trent Alexander-Arnold e Phil Foden, foi uma das principais ausências da seleção inglesa neste Mundial. Na temporada 2025/26, participou de 34 jogos, sendo 29 como titular, com 11 gols e três assistências.

Campanha da Inglaterra na Copa do Mundo

Na Copa do Mundo, os ingleses terminaram na liderança do Grupo L, com duas vitórias e dois empates. Na fase 16 avos, derrotaram a República Democrática do Congo de virada por 2 a 1. O próximo compromisso da Inglaterra será contra o México, no domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Quem avançar enfrentará Brasil ou Noruega nas quartas de final.