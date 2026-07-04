Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o Japão - Divulgação

Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o JapãoDivulgação

Publicado 04/07/2026 16:41 | Atualizado 04/07/2026 16:46

Rio - A partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, promete mobilizar torcedores em diversas regiões do Rio neste domingo (5). Com início marcado para as 17h, o confronto será transmitido em telões espalhados pela cidade, em arenas temáticas, bares, restaurantes e espaços culturais que prepararam programação especial para receber o público.

Um dos principais pontos de encontro da torcida será o tradicional Alzirão, na Tijuca. Para garantir a segurança dos torcedores, a Prefeitura montou uma operação especial de trânsito no entorno da Rua Alzira Brandão. As interdições começam às 13h e seguem até 23h50, com atuação de agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal.

Na Zona Sul, a Arena Copacabana, no Posto 2, terá transmissão do jogo em telões e atrações como Grupo Arruda, Carrossel de Emoções e Pretinho da Serrinha. No Centro, a Arena Passeio, instalada no Passeio Público, aposta no samba para animar o público antes e depois da partida.

Outro ponto tradicional da torcida carioca será a Arena Senado, na Rua do Senado, que terá apresentações do Sambotica, Samba do Xoxó e do bloco Que Pena Amor. Em Vila Isabel, o Terraço da Vila, no Shopping Boulevard, também preparou programação especial para o fim de semana com shows e transmissão da partida.

Quem busca uma opção mais voltada para gastronomia pode acompanhar o jogo no Patota Bar e Restaurante, no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel. A casa terá telões, roda de samba, DJ e espaço kids com monitoria a partir das 13h.

Entre os destaques do cardápio está a feijoada promocional, servida na versão individual por R$ 49 e para duas pessoas por R$ 96, com direito a uma caipirinha de brinde. O restaurante também lançou o petisco temático "Seleção do Patota", composto por bolinhos de moela recheados com queijo, acompanhados de molhos especiais e do chamado "Shot Taffarel". Quem pedir o prato ainda leva para casa uma réplica da taça da Copa do Mundo.

Já em Niterói, o evento Energia Para Torcer, no Caminho Niemeyer, terá transmissão da partida e shows de Buchecha, Seu Jorge e Furacão 2000. Os ingressos variam entre R$ 80 e R$ 180, mediante doação de um quilo de alimento.

A expectativa é de que milhares de torcedores ocupem os espaços preparados para acompanhar a Seleção Brasileira, que busca uma vaga nas quartas de final do Mundial.

Confira alguns locais para assistir ao jogo: