Chuva atrapalha treinamento da Argentina na Copa do Mundo Reprodução/Olé
A delegação está concentrada nas instalações do Inter Miami, clube de Lionel Messi. O treino estava programado para as 12h (de Brasília), mas, devido à forte chuva, a atividade foi adiada por alguns minutos. Sem condições de utilizar o gramado, os jogadores realizaram trabalhos na academia. A expectativa é que, neste domingo (5), caso o tempo permita, a equipe volte a campo para iniciar a preparação para as oitavas de final.
A Argentina garantiu a classificação na última sexta-feira (3) ao vencer Cabo Verde por 3 a 2. Os argentinos abriram o placar com Lionel Messi ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Deroy Duarte empatou para os cabo-verdianos, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Lisandro Martínez recolocou a Argentina em vantagem, mas Sidny Cabral voltou a empatar. Faltando quatro minutos para o fim da partida, a seleção argentina chegou ao terceiro gol após gol contra de Diney Borges, garantindo a classificação.
O próximo compromisso dos argentinos será contra o Egito, pelas oitavas de final da competição. A partida será na próxima terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Atlanta Stadium, nos Estados Unidos. Quem avançar enfrentará Suíça ou Colômbia na próxima fase.
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