Chuva atrapalha treinamento da Argentina na Copa do Mundo - Reprodução/Olé

Chuva atrapalha treinamento da Argentina na Copa do Mundo Reprodução/Olé

Publicado 04/07/2026 15:55

Estados Unidos – A seleção argentina precisou cancelar o treino em campo neste sábado (4), em Miami. De acordo com o jornal argentino Olé, o motivo foi o forte temporal que atingiu a região. A equipe se prepara para as oitavas de final da Copa do Mundo.



A delegação está concentrada nas instalações do Inter Miami, clube de Lionel Messi. O treino estava programado para as 12h (de Brasília), mas, devido à forte chuva, a atividade foi adiada por alguns minutos. Sem condições de utilizar o gramado, os jogadores realizaram trabalhos na academia. A expectativa é que, neste domingo (5), caso o tempo permita, a equipe volte a campo para iniciar a preparação para as oitavas de final.