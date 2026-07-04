Blanc marcou o gol da vitória da França sobre o Paraguai em 1998 - Divulgação / Fifa

Blanc marcou o gol da vitória da França sobre o Paraguai em 1998Divulgação / Fifa

Publicado 04/07/2026 13:28

França e Paraguai se reencontram neste sábado (4), 28 anos após o último duelo entre as seleções em Copas do Mundo. Titular naquele confronto, em 1998, o ex-zagueiro Laurent Blanc analisou o adversário e afirmou que o estilo da equipe paraguaia pouco mudou ao longo dos anos.



"Acho que a equipe atual do Paraguai se parece muito com a que enfrentamos em 1998. Defensivamente, eles não desistem de nenhuma bola. Por outro lado, continuam muito prudentes no ataque, muito tímidos. A prioridade deles é primeiro defender bem e depois tentar explorar um contra-ataque se a oportunidade surgir", disse.



"A França precisa tentar marcar o mais rápido possível. Com todo o respeito que tenho por essa seleção paraguaia, acho que os Bleus têm totais condições de vencer este jogo. Não dá para ficar esperando a brecha aparecer ou contar com um erro do adversário. Porque, quanto mais o tempo passar, mais o cenário se tornará favorável ao Paraguai. É por isso que abrir o placar o quanto antes será crucial", completou.





No último confronto entre as seleções, Laurent Blanc foi o autor da vitória francesa. O ex-zagueiro marcou o primeiro gol de ouro da história das Copas do Mundo, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. Ao relembrar o lance, ele destacou a importância do momento em sua carreira.



"Sim, certamente é o gol que mais marcou a minha carreira. Marcar um gol em Copa do Mundo já é um imenso prazer e uma grande satisfação. Fazer isso em um jogo de mata-mata, então, é ainda mais intenso. É provavelmente o gol do qual as pessoas mais se lembram. Tive a sorte de marcar mais de cem gols na minha carreira, mas nenhum terá importado tanto quanto aquele com a camisa da seleção da França." Leia mais: Para ir bem no bolão: supercomputador aponta favoritos nas oitavas No último confronto entre as seleções, Laurent Blanc foi o autor da vitória francesa. O ex-zagueiro marcou o primeiro gol de ouro da história das Copas do Mundo, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. Ao relembrar o lance, ele destacou a importância do momento em sua carreira."Sim, certamente é o gol que mais marcou a minha carreira. Marcar um gol em Copa do Mundo já é um imenso prazer e uma grande satisfação. Fazer isso em um jogo de mata-mata, então, é ainda mais intenso. É provavelmente o gol do qual as pessoas mais se lembram. Tive a sorte de marcar mais de cem gols na minha carreira, mas nenhum terá importado tanto quanto aquele com a camisa da seleção da França."