Blanc marcou o gol da vitória da França sobre o Paraguai em 1998Divulgação / Fifa
"Acho que a equipe atual do Paraguai se parece muito com a que enfrentamos em 1998. Defensivamente, eles não desistem de nenhuma bola. Por outro lado, continuam muito prudentes no ataque, muito tímidos. A prioridade deles é primeiro defender bem e depois tentar explorar um contra-ataque se a oportunidade surgir", disse.
"A França precisa tentar marcar o mais rápido possível. Com todo o respeito que tenho por essa seleção paraguaia, acho que os Bleus têm totais condições de vencer este jogo. Não dá para ficar esperando a brecha aparecer ou contar com um erro do adversário. Porque, quanto mais o tempo passar, mais o cenário se tornará favorável ao Paraguai. É por isso que abrir o placar o quanto antes será crucial", completou.
No último confronto entre as seleções, Laurent Blanc foi o autor da vitória francesa. O ex-zagueiro marcou o primeiro gol de ouro da história das Copas do Mundo, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. Ao relembrar o lance, ele destacou a importância do momento em sua carreira.
"Sim, certamente é o gol que mais marcou a minha carreira. Marcar um gol em Copa do Mundo já é um imenso prazer e uma grande satisfação. Fazer isso em um jogo de mata-mata, então, é ainda mais intenso. É provavelmente o gol do qual as pessoas mais se lembram. Tive a sorte de marcar mais de cem gols na minha carreira, mas nenhum terá importado tanto quanto aquele com a camisa da seleção da França."
Os destaques da seleção francesa são Kylian Mbappé, que disputa a artilharia da competição e busca se tornar o maior goleador da história das Copas do Mundo, e Michael Olise, atual líder de assistências do torneio. Blanc fez elogios aos dois jogadores:
"Para começar, se alguém não gosta de Michael Olise, é porque não gosta de futebol, ou de um certo tipo de futebol. O que mais me agrada nele, antes de tudo, é a sua qualidade técnica. Nesse aspecto, ele está acima de muitos jogadores. Ele nunca faz gestos inúteis: tudo é focado em ir para frente, tudo é vertical", afirmou Blanc.
"Kylian Mbappé impressiona principalmente aqueles que duvidaram dele. E foram muitos os que o 'massacraram'. Quando eu ouvia, há alguns meses, que o problema do Real Madrid se chamava Kylian Mbappé, eu pensava comigo mesmo que algumas pessoas não entendiam quase nada de futebol. Ele é um jogador extraordinário. Não esperei por esta Copa do Mundo para achar isso", completou.
O duelo entre França e Paraguai será às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará Canadá ou Marrocos na próxima quarta-feira (9).
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