Lisandro Martínez comemora o seu gol, o segundo da vitória por 3 a 2 da Argentina sobre Cabo Verde - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Lisandro Martínez comemora o seu gol, o segundo da vitória por 3 a 2 da Argentina sobre Cabo VerdeVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/07/2026 09:45

uma assistência e um gol na Lisandro Martínez foi o nome da suada classificação da Argentina na Copa do Mundo, comna vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde . E a participação decisiva por pouco não acontece, já que o zagueiro do Manchester United por pouco não encerrou a carreira aos 28 anos.

Após a partida, o argentino revelou que passou pela sua cabeça se aposentar por não conseguir jogar. Isso porque ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em fevereiro de 2025 e ficou longo tempo parado, voltando apenas em novembro.

Ele ficou muito mal, principalmente pelo problema acontecer quase um ano antes da Copa do Mundo. Mas Lisandro Martínez contou com uma mudança decisiva na vida pessoal que levou a ele forças para prosseguir.



"Pensei em me aposentar. Essa foi a pior lesão que já tive. Eu estive no chão, muito mal. Depois que nasceu minha filha tudo se equilibrou, vi minha mulher dando à luz, o esforço que ela fez e pensei: 'como não vou seguir lutando?'", contou aos jornalistas na zona mista.