Lisandro Martínez comemora o seu gol, o segundo da vitória por 3 a 2 da Argentina sobre Cabo VerdeVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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Hugo Perruso
Lisandro Martínez foi o nome da suada classificação da Argentina na Copa do Mundo, com uma assistência e um gol na vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde. E a participação decisiva por pouco não acontece, já que o zagueiro do Manchester United por pouco não encerrou a carreira aos 28 anos.
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Após a partida, o argentino revelou que passou pela sua cabeça se aposentar por não conseguir jogar. Isso porque ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em fevereiro de 2025 e ficou longo tempo parado, voltando apenas em novembro.
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Ele ficou muito mal, principalmente pelo problema acontecer quase um ano antes da Copa do Mundo. Mas Lisandro Martínez contou com uma mudança decisiva na vida pessoal que levou a ele forças para prosseguir.
"Pensei em me aposentar. Essa foi a pior lesão que já tive. Eu estive no chão, muito mal. Depois que nasceu minha filha tudo se equilibrou, vi minha mulher dando à luz, o esforço que ela fez e pensei: 'como não vou seguir lutando?'", contou aos jornalistas na zona mista.