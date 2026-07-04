Lisandro Martínez e De Paul comemoram o segundo gol da Argentina - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Lisandro Martínez e De Paul comemoram o segundo gol da ArgentinaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/07/2026 20:30

Rio - A Globo já alcançou 133 milhões de pessoas nos primeiros 23 dias de Copa. Do início até o final da fase 16 avos de final, a emissora registrou crescimento de 10% no alcance na comparação com o mesmo período antes do início da Copa. A TV aberta (TV Globo + SBT) segue sendo a escolha do público pra acompanhar a Copa com 89% do alcance. A Globo sozinha alcança 86% do total do público do evento.

Considerando todas as exibições da Copa do Mundo 2026, a TV Globo registrou as 33 maiores audiências no PNT. No dia do jogo Brasil x Japão, o canal fez o melhor índice na média dia (7h – 24h) em quase quatro anos (desde dezembro de 2022) e registrou a mesma performance entre jovens (18-34 anos). A vitória da seleção brasileira sobre a Escócia ainda possui a maior marca com 39 pontos de audiência.

Os jogos do Brasil dominam a audiência. Além da vitória sobre a Escócia, as vitórias sobre o Japão e Haiti registraram 36 pontos e 35 pontos, respectivamente. Já o empate com o Marrocos, que marcou a estreia da Seleção na Copa, teve 33 pontos. Por fim, a classificação da Argentina sobre Cabo Verde, na segunda fase, completa o top 5 de maiores audiências, com 28 pontos.

O SporTV segue líder absoluto da TV por assinatura, no consolidado das faixas horárias até aqui, com uma audiência média cinco vezes maior que os segundos colocados nas faixas dos jogos. Já no site do "ge", em relação à média do ano, houve um crescimento de 15% em views diários, 31% em videoviews diários e 32% em alcance diário no consolidado da Copa. Além disso, o dia da partida do Brasil x Japão foi o maior alcance do ano, com 74% mais usuários que a média do ano.