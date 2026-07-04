Comemoração de Mbappé - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Comemoração de MbappéWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/07/2026 20:06 | Atualizado 04/07/2026 20:57

Estados Unidos - A França garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Paraguai por 1 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, neste sábado (4). A equipe de Deschamps teve dificuldade para furar o sistema defensivo da Albirroja, mas Doué fez ótima jogada individual e sofreu falta dentro da área. Mbappé converteu o pênalti e anotou o único gol do jogo.

Nas quartas de final, a França enfrentará Marrocos, que eliminou o Canadá. As duas seleções vão medir forças na próxima quinta-feira (9), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio de Boston.

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O jogo

A França não conseguiu furar a defesa paraguaia no primeiro tempo. Os Bleus, como esperado, tiveram mais posse de bola ao longo da etapa inicial, mas encontraram dificuldades para criar grandes chances.

Por outro lado, a França não sofreu na defesa com o Paraguai, que não encaixou contra-ataques perigosos. Assim, as duas seleções foram para o intervalo com o empate sem gols no placar.

No retorno do intervalo, a França finalmente conseguiu chegar com perigo: a primeira veio em ótimo lançamento do goleiro Maignan para Mbappé, que viu a defesa paraguaia chegar a tempo para fazer o corte; posteriormente, Koné chutou de fora da área, mas o goleiro Orlando Gill mandou para escanteio.

O gol francês saiu após ótima jogada individual de Doué, que sofreu falta na área. Inicialmente, o árbitro mandou seguir, mas foi chamado ao monitor do VAR e assinalou o pênalti. Mbappé foi para a cobrança e abriu o placar aos 25 minutos.

O Paraguai, que chegou embalado após superar a Alemanha nos pênaltis, não conseguiu reagir diante da desvantagem no marcador. Nos acréscimos, Mbappé teve duas grandes chances, mas parou no goleiro Orlando Gill. Assim, a partida terminou com vitória francesa por 1 a 0.