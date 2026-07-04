Estados Unidos - Marrocos está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Isso porque venceu o Canadá por 3 a 0 no NRG Stadium, em Houston, neste sábado (4), pelas oitavas do torneio. Os gols do jogo saíram na etapa complementar. Ounahi abriu o placar e também fez o segundo da seleção marroquina. Já nos acréscimos, Rahimi fechou a conta.
Na próxima fase, Marrocos medirá forças com a França, que venceu o Paraguai por 1 a 0. A partida acontecerá na próxima quinta-feira (9), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio de Boston.
O jogo
Marrocos até fechou o primeiro tempo com mais posse de bola, mas não teve vida fácil diante do Canadá. A seleção do país da América do Norte não deixou a equipe de Mohamed Ouahbi à vontade e criou as melhores chances.
A primeira veio aos cinco minutos, quando Jonathan David foi acionado dentro da área, mas ele ficou com pouco ângulo para chutar e viu Bounou mandar para escanteio. Pouco depois, Oluwaseyi teve ótima oportunidade também na área, mas viu o goleiro salvar Marrocos com uma defesa com a perna.
O Canadá foi a melhor equipe no primeiro tempo e não deixou Marrocos confortável, mas foram essas as melhores chances. Já a seleção africana fez muito pouco para abrir o placar na primeira etapa.
Já no início do segundo tempo, logo aos cinco minutos, Marrocos conseguiu dar a resposta e abriu o placar. Hakimi se posicionou para cobrar falta pelo lado direito e surpreendeu ao tocar na direção da entrada da área. Ounahi estava sozinho e finalizou no canto esquerdo do goleiro para balançar a rede.
O Canadá, diante desse cenário, teve dificuldade para reagir. Os principais momentos de perigo vieram depois dos 30 minutos: a equipe teve oportunidade de cobrar uma falta da entrada da área, mas Jonathan David mandou para fora, sem perigo; posteriormente, Buchanan arriscou de longe e obrigou Bounou a trabalhar.
Em uma jogada de contra-ataque, Marrocos ampliou a vantagem. A bola chegou até Brahim Díaz, que invadiu a área e tocou para Ounahi finalizar e anotar o segundo da seleção africana aos 37 minutos.
No último lance, ainda teve tempo para o terceiro gol. Rahimi ficou cara a cara com o goleiro dentro da área e finalizou para dar números finais ao jogo em Houston.
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