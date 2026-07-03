Lionel Messi, jogador da Argentina, comemora seu gol com os companheiros de equipe durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Argentina x Cabo Verde, no Miami Stadium, na Flórida, Estados Unidos, nesta sexta-feira (03). - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Messi, jogador da Argentina, comemora seu gol com os companheiros de equipe durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Argentina x Cabo Verde, no Miami Stadium, na Flórida, Estados Unidos, nesta sexta-feira (03).Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 21:44

Rio - Em jogo de cinco gols e muitas reviravoltas, a Argentina garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Atual campeã, a seleção argentina sofreu, mas venceu Cabo Verde por 3 a 2, nesta sexta-feira (3), na prorrogação, em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda fase da competição. Messi, Lisandro Martínez e Romerto marcaram para os argentinos, enquanto Deroy Duarte e Sidny Cabral fizeram para os valentes cabo-verdianos.

Com a vitória, a Argentina vai enfrentar o Egito, na próxima terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na mesma chave, a Suíça aguarda o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana, ainda nesta sexta. Os classificados se enfrentam no dia 11 de julho, às 22h, em Kansas, nos Estados Unidos.

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Atual campeã mundial, a Argentina teve o controle das ações no primeiro tempo. O time comandado pelo técnico Lionel Scaloni teve o domínio da posse de bola, mas teve dificuldades para transformar o volume em chances claras. O cenário mudou apenas após a pausa para hidratação, quando Lisandro Martínez acertou belo lançamento da defesa para Messi, que dominou com muita categoria e fez 1 a 0.

O panorama mudou na etapa final. Com o controle do jogo e a vantagem no placar, a Argentina diminuiu o ritmo e pensou que resolveria o jogo a qualquer momento. Mas a postura foi punida pela coragem de Cabo Verde. Após boa jogada pela direita, Ryan Mendes encontrou Deroy Duarte, que invadiu a área e chutou cruzado para superar Dibu Martínez e empatar a partida em Miami: 1 a 1.

Após sofrer o empate, a Argentina acordou no segundo tempo e tentou reagir. Messi teve duas chances, mas parou no goleiro Vozinha. Na primeira chance, o camisa 10 entrou cara a cara com o goleiro cabo-verdiano, que defendeu com os pés. Depois, quase surpreendeu em cobrança de falta, mas o arqueiro mostrou que estava atento e fez grande defesa para manter a igualdade no placar.

Na reta final, a tensão tomou conta dos argentinos, tanto em campo quanto nas arquibancadas. A Argentina aumentou a pressão e empurrou os cabo-verdianos no campo defensivo, mas faltava criatividade para encontrar espaços. O jeito, então, foi apostar na genialidade de Messi, que teve mais uma chance em cobrança de falta nos acréscimos. Mas Vozinha, mais uma vez, defendeu.

O jogo ganhou ainda mais emoção na prorrogação. Logo no primeiro minuto, Lisandro Martínez aproveitou a sobra de escanteio e colocou a Argentina na frente do placar novamente. Mas Cabo Verde não desistiu. Mais uma vez os argentinos diminuíram o ritmo e deram espaço para os cabo-verdianos. Em um chute de rara felicidade, Sidny Cabral acertou bela finalização sem chance de defesa para Dibu Martínez.

A definição do jogo ficou para os últimos 15 minutos da prorrogação. Assim como na primeira metade do tempo extra, a Argentina começou melhor e precisou de cinco minutos para voltar a ficar na frente do placar. Após cobrança de escanteio de Messi, Romero subiu livre e mandou no canto de Vozinha para marcar o gol do alívio e da classificação dos atuais campeões.