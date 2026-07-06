Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraAFP

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - Carlo Ancelotti se manifestou por meio das redes sociais nesta segunda-feira (6), um dia após o Brasil perder para a Noruega por 2 a 1 e dar adeus à Copa do Mundo de 2026. O italiano destacou que a dor é grande, mas manteve a confiança no que tem sido construído na Seleção.
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"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!"
 
Ancelotti é o técnico da seleção brasileira desde maio de 2025. Já em maio deste ano, antes da Copa, o italiano renovou o vínculo até o Mundial de 2030.

Campanha do Brasil

A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de 2026 com empate em 1 a 1 diante de Marrocos. Posteriormente, venceu o Haiti por 3 a 0 e a Escócia pelo mesmo placar.
A Amarelinha avançou ao mata-mata como líder do Grupo C. Na fase 16-avos de final, venceu o Japão por 2 a 1 de virada. Nas oitavas, porém, a Seleção perdeu para a Bélgica por 2 a 1 e foi eliminada.