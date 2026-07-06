Roberto Martinez deixou o comando de PortugalVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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O Dia
Rio - Roberto Martínez não é mais o técnico de Portugal. Após a derrota diante da Espanha por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o treinador espanhol confirmou o fim do ciclo e fez uma análise do trabalho.
"É meu último jogo. Foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. A força e a energia que tivemos de todos. Foi incrível. Levo comigo uma memória para toda a vida. Levo comigo uma trajetória marcada pela consistência", disse o treinador.
Roberto Martínez assumiu a seleção no início de 2023, substituindo Fernando Santos, eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022. O espanhol foi o terceiro treinador estrangeiro a dirigir a seleção de Portugal em Copas do Mundo.
"Conseguimos implementar nossa ideia de jogo, fazer a equipe evoluir e dar oportunidade para muitos jogadores representarem Portugal. Isso é muito importante. Levo comigo um legado do qual tenho muito orgulho e espero que os torcedores portugueses se lembrem de tudo", completou.