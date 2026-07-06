Neymar disputou quatro Copa do Mundo pela seleção brasileira - Odd Andersen / AFP

Neymar disputou quatro Copa do Mundo pela seleção brasileiraOdd Andersen / AFP

Publicado 06/07/2026 20:10

Ídolo da França, Thierry Henry rasgou elogios a Neymar. Após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, com a derrota para a Noruega por 2 a 1 no último domingo (5), o ex-atacante destacou o legado deixado pelo camisa 10 para o futebol.



"Ele (Neymar) mudou o futebol com a forma como jogava. Por isso, não quero falar sobre Copa do Mundo ou sobre como a carreira dele terminou. Quero falar sobre tudo o que ele entregou ao esporte. Neymar foi e sempre será um jogador extraordinário. Obrigado por tudo o que você fez, eu aproveitei", disse Thierry Henry, em um programa da Fox Sports.



"Obrigado, obrigado. Olhem para esse jogador. Eu pagaria para vê-lo jogar. É simples assim. Podemos falar sobre tática, sobre 4-4-2, sobre chuva, altitude ou qualquer outra condição. Esse homem era capaz de jogar em qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer estilo. Ele fez o mundo inteiro se apaixonar pelo futebol. Pelo jogo bonito, pelo seu estilo, pelos gols, pelo sorriso, pela maneira de jogar e pela magia que levava ao campo. Toda criança queria ser o Neymar. Você queria ser o Neymar", completou.





Neymar entrou no segundo tempo e, já nos minutos finais, fez de pênalti o único gol do Brasil na partida contra a Noruega. O jogo pode ter marcado a última participação do atacante em uma Copa do Mundo. Nesta edição do Mundial, ele também entrou em campo diante da Escócia, na última rodada da fase de grupos.



Pela seleção brasileira, Neymar conquistou a Copa das Confederações de 2013 e também faturou a até então a inédita medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio, em 2016.



Neymar retornou ao Santos em 2025. Na atual temporada pelo Peixe, disputou 15 partidas, sendo 14 como titular, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências. O camisa 10 tem contrato com o clube paulista até o fim de 2026. Leia mais: Jornais de Portugal repercutem eliminação e despedida de CR7 na Copa Neymar entrou no segundo tempo e, já nos minutos finais, fez de pênalti o único gol do Brasil na partida contra a Noruega. O jogo pode ter marcado a última participação do atacante em uma Copa do Mundo. Nesta edição do Mundial, ele também entrou em campo diante da Escócia, na última rodada da fase de grupos.Pela seleção brasileira, Neymar conquistou a Copa das Confederações de 2013 e também faturou a até então a inédita medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio, em 2016.Neymar retornou ao Santos em 2025. Na atual temporada pelo Peixe, disputou 15 partidas, sendo 14 como titular, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências. O camisa 10 tem contrato com o clube paulista até o fim de 2026.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges