Edilson Capetinha foi campeão do mundo com a Seleção em 2002Reprodução / Instagram @edilsonjogador
'Além de um treinador fraco, temos uma Seleção frouxa', diz Capetinha
Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1 e foi eliminado da Copa nas oitavas de final
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