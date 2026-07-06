Edilson Capetinha foi campeão do mundo com a Seleção em 2002 - Reprodução / Instagram @edilsonjogador

Edilson Capetinha foi campeão do mundo com a Seleção em 2002Reprodução / Instagram @edilsonjogador

Publicado 06/07/2026 18:52 | Atualizado 06/07/2026 18:53

Edilson Capetinha detonou os jogadores e Carlo Ancelotti após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo . Em entrevista ao programa Estúdio I, da Globo News, nesta segunda-feira (6), o pentacampeão chamou o treinador de "fraco" e a Seleção de "frouxa".

"O Brasil é uma seleção fraca, uma seleção que não tem defesa, não tem meio-campo e não tem ataque. Bons jogadores têm em todas as seleções. A gente não tá acostumado com bons jogadores, nós estamos acostumados com jogadores excelentes, com craques que fazem a diferença", disse Edilson Capetinha.

"O problema é que nós temos, além de um treinador fraco, nós temos uma seleção frouxa, jogadores frouxos, sem personalidade. Na hora de ir para o jogo, fica todo mundo pipocando. É isso que a imprensa tem que falar, não é ficar passando pano, ficar passando a mão na cabeça de ninguém", completou posteriormente.