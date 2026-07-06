Cafu foi o capitão do pentacampeonato, em 2002 - Divulgação / CBF

Cafu foi o capitão do pentacampeonato, em 2002Divulgação / CBF

Publicado 06/07/2026 17:52

Estados Unidos - Campeão do mundo em 1994 e 2002, Cafu lamentou a eliminação do Brasil para a Noruega , mas manteve as esperanças acesas para a próxima Copa do Mundo. O ex-lateral atribuiu o resultado negativo do último domingo (5) à fraca leitura de jogo da seleção brasileira, que não soube superar a "bem posicionada" equipe nórdica.

"Ninguém quer sair em uma fase dessa da competição. O Brasil está triste, o país está triste. Falei para todo mundo nas minhas colocações: nós ganhamos em 94, perdemos em 98, em 2002, tivemos força para ganhar, perdemos em 2006. São ciclos de gerações que passam que marcam história, outros não", disse, em entrevista à 'ESPN'.



"Mas ver o Brasil sair desta fase, da maneira como foi, é triste para todo mundo. Esse é o futebol. O glorioso Parreira fala: 'o futebol não é uma ciência exata'. Encontramos uma seleção bem posicionada, a Noruega com um propósito em campo, que levou do começo ao final. Nós não tivemos essa leitura e saímos da competição", complementou o antigo lateral-direito.



Por fim, Cafu demonstrou confiança em uma boa campanha em 2030, na sétima tentativa da Canarinho de conquistar o hexacampeonato. Para isso, reforçou que os jogadores, que chamou de "meninos", não devem ser "crucificados" pela eliminação.

"Quero que vocês acreditem nos meninos. Gostaria que niguém crucificasse os meninos agora. Não colocasse o dedo na ferida. Vai entrar o 'se'... O 'se' não existe. São meninos que vieram para uma Copa para ganhar, não para perder e não para brincar. Agora é trabalhar. Um ciclo se encerra e outro começa. Agora, é começar um ciclo para 2030 e, se Deus quiser, o Brasil ser hexacampeão”, finalizou.



*Sob supervisão de Pedro Logato