Mbappé é jogador da seleção francesa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Mbappé é jogador da seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 06/07/2026 17:10

Kylian Mbappé se manifestou por meio do 'X' nesta segunda-feira (6) para responder aos ataques racistas que sofreu da senadora paraguaia Celeste Amarilla. O atacante da seleção francesa a chamou de "mulher desprezível" e destacou que ela "não representa o Paraguai".

"Você é uma mulher desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por sua inconsciência e seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu o percurso e o esforço histórico que seus jogadores realizaram durante esta Copa do Mundo, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo", escreveu Mbappé.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Os ataques aconteceram depois da vitória da França sobre o Paraguai por 1 a 0 , no sábado (4), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O resultado eliminou a Albirroja do torneio. Já os Bleus avançaram às quartas.

"Bruto nem aprendeu a escrever, em vez de leite materno, chupava cocos e o mais instruído que ouvia eram chimpanzés", diz um trecho de uma das publicações da senadora no 'X'.

"Camaronês colonizado, fingindo duramente ser francês, ressentido, novo-rico, prepotente e feio. Estava nervoso e morto de medo o jogo inteiro, como todo o seu time", diz um trecho de outra publicação de Celeste no 'X'.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) se posicionou por meio de nota publicada em seu site. Confira abaixo:

As declarações racistas feitas pela senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé são absolutamente desprezíveis e inaceitáveis. Como alguém pode proferir tais palavras? Essas declarações são criminosas e repreensíveis. Devem ser processadas aqui, como em qualquer outro lugar. A Federação Francesa de Futebol (FFF) está apresentando uma denúncia ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.



A Federação oferece seu total apoio ao seu capitão, aos seus jogadores e, de forma geral, a todas as vítimas de tais comentários odiosos. Mais do que nunca, a FFF pretende lutar contra o racismo e todas as formas de discriminação. Esses comentários desonram quem os faz e quem os dissemina. Os jogadores da seleção francesa representam a França; é o nosso país que está sendo insultado.