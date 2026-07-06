Kylian Mbappé em ação pela seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
"Bruto, não aprendeu nem a escrever, em vez de leite materno chupava cocos e o mais instruído que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo, Orlando Gill [goleiro do Paraguai]. Eu faço isso no Senado e não acontece nada", escreveu a senadora Celeste Amarilla na rede social X.
"Camarônes colonizado, fingindo muito ser francês, ressentido, novo-rico, prepotente e feio. Ficou nervoso e morto de medo o jogo todo, como toda sua equipe, não conseguiram fazer nem um gol, ganharam por cagada...", continuou em outra publicação.
"Essas declarações são abjetas, indignas e ainda mais inaceitáveis por partirem de uma responsável política. Diante do racismo, não permaneceremos em silêncio. Ao atacar Kylian Mbappé, a senadora ataca tudo o que nosso capitão encarna e tudo o que nosso país defende: a liberdade, a igualdade e a fraternidade", considerou a ministra francesa dos Esportes.
No sábado, a França eliminou o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo com um gol de pênalti de Mbappé.
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