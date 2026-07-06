Mulher de Raphinha fala sobre fim de campanha brasileira na CopaReprodução/Instagram
Para a influenciadora, o futebol tem o "poder de unir um país inteiro". "Em meio a tantas diferenças e dificuldades, por alguns dias vestimos a mesma camisa, cantamos o mesmo hino e acreditamos no mesmo sonho. Esse sonho não se completou. E mesmo assim, fica o orgulho de quem lutou até o fim, de quem honrou cada segundo dentro de campo e de quem carrega essa responsabilidade com tanto amor".
Ela, ainda, homenageou o marido e descreveu privilégio de acompanhar os jogadores da Seleção no período da Copa. "Ao meu amor… Em meio à tristeza e a tanta emoção, fica ainda mais forte a consciência do privilégio que é estar aqui, vivendo algo tão grande, tão raro e tão sonhado. E em alguns momentos, o coração pergunta em silêncio: 'por quê?', mas a fé nos sustenta e nos lembra que nem tudo precisa ser entendido na hora", disse.
Belloli finalizou o pronunciamento com uma mensagem de esperança para as próximas gerações: "E aos nossos pequenos que sonham: nunca deixem de acreditar. É daqui que nascem os próximos sonhos do Brasil".