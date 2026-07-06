Mulher de Raphinha fala sobre fim de campanha brasileira na Copa - Reprodução/Instagram

Mulher de Raphinha fala sobre fim de campanha brasileira na CopaReprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 13:57 | Atualizado 06/07/2026 14:26

Rio – Natalia Belloli, de 27 anos, mulher de Raphinha, de 29, jogador da Seleção, desabafou sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (6).



"O fim de uma Copa do Mundo é sempre assim. São quatro anos de espera, preparação, sonhos e renúncias por um único objetivo. E quando o caminho termina antes do tão sonhado hexa, dói. Dói para quem está em campo, dói para quem está na arquibancada e dói para milhões de brasileiros que sonharam junto", afirmou.



Para a influenciadora, o futebol tem o "poder de unir um país inteiro". "Em meio a tantas diferenças e dificuldades, por alguns dias vestimos a mesma camisa, cantamos o mesmo hino e acreditamos no mesmo sonho. Esse sonho não se completou. E mesmo assim, fica o orgulho de quem lutou até o fim, de quem honrou cada segundo dentro de campo e de quem carrega essa responsabilidade com tanto amor".



Ela, ainda, homenageou o marido e descreveu privilégio de acompanhar os jogadores da Seleção no período da Copa. "Ao meu amor… Em meio à tristeza e a tanta emoção, fica ainda mais forte a consciência do privilégio que é estar aqui, vivendo algo tão grande, tão raro e tão sonhado. E em alguns momentos, o coração pergunta em silêncio: 'por quê?', mas a fé nos sustenta e nos lembra que nem tudo precisa ser entendido na hora", disse.



Belloli finalizou o pronunciamento com uma mensagem de esperança para as próximas gerações: "E aos nossos pequenos que sonham: nunca deixem de acreditar. É daqui que nascem os próximos sonhos do Brasil".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa