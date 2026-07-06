Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a NoruegaWilliang Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Pedro Logato
Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, de 73 anos, se solidarizou com Bruno Guimarães, que perdeu um pênalti na derrota da seleção brasileira por 2 a 1 para a Noruega, no último domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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"Passei por isso, né? E fui taxado de culpado, porque o Brasil é sempre assim. Acontece algum lance negativo, sempre alguém é culpado por isso. Não é questão de hierarquia, é questão de jogadores, no momento que estão em campo, eles batem o pênalti", disse em entrevista à "ESPN".
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Em 1986, Zico viveu uma situação semelhante ao perder um pênalti na partida decisiva contra a França. O jogo terminou empatado por 1 a 1 e a decisão foi para as penalidades. O camisa 10 acabou acertando posteriormente, mas foi considerado culpado pelo erro no tempo normal.
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"Faltou garra, faltou pressão, faltou organização nos momentos mais complicados do jogo. O goleiro esticava a bola para o Haaland. Ele ganhava todas as bolas, divididas. O Haaland, em disputa com Gabriel (Magalhães), Marquinhos, ganhou todas", analisou o Galinho.