Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a NoruegaWilliang Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Bruno Guimarães se desculpa por pênalti perdido: 'Fui infeliz'
Meio-campista afirma ter estudado desempenho de goleiro da Noruega para escolher o canto
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