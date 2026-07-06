Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a NoruegaWilliang Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Hugo Perruso
Bruno Guimarães foi um dos principais destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, mas sai como um dos responsáveis pela eliminação. Afinal, perdeu o pênalti no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para a Noruega, apesar de admitir que a escolha do canto da batida foi baseada em estudo prévio.
"Acho que eu vinha fazendo uma Copa muito boa. Fui infeliz no pênalti. Tinha estudado muito o goleiro deles e via que ali era o melhor canto para bater. Infelizmente, ele pegou. Mas é uma tristeza geral, todo mundo muito chateado", afirmou após a partida.
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Mesmo tendo cobrado apenas quatro pênaltis em tempo regulamentar desde 2021, o meio-campista foi escolhido pela comissão técnica. O motivo foi o desempenho nos treinos da Seleção durante o último ano.
"Enfim, pedir desculpas ao torcedor, que sempre acreditou, que nos apoiou até o final. É um dia muito difícil até de encontrar as palavras. Muito chateado com tudo isso, é buscar a força agora na nossa família, que vai ser um momento importante", disse o jogador, o primeiro desde Zico, em 1986, a desperdiçar uma cobrança no tempo regulamentar.
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Bruno Guimarães também resumiu o sentimento com mais uma eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, agora nas oitavas de final.
"A gente está muito triste, claramente. É um jogo que tínhamos totais condições de ganhar. Acho que é uma dor muito forte e é difícil encontrar palavras, porque não estávamos esperando isso", completou.