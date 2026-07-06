Fernanda emocionou Casemiro, volante da seleção brasileira, ao questioná-lo sobre sonho das crianças e pedir palavras de incentivo - Reprodução / Youtube CazéTv

Fernanda emocionou Casemiro, volante da seleção brasileira, ao questioná-lo sobre sonho das crianças e pedir palavras de incentivoReprodução / Youtube CazéTv

Publicado 06/07/2026 10:01 | Atualizado 06/07/2026 10:33

Rio - Casemiro não conseguiu conter as lágrimas ao dar uma entrevista à CazéTV após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo. O volante se emocionou ao ser questionado pela jornalista Fernanda Gentil sobre a mensagem que deixaria para as crianças que sonham em um dia vestir a camisa do Brasil.

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Antes da resposta, Fernanda refletiu sobre a diferença entre quem vive o futebol profissionalmente e as crianças que acompanham a Seleção como inspiração. Em seguida, pediu que o jogador deixasse uma mensagem para elas.



"O que você diz para elas agora para elas não deixarem de acreditar? Porque você um dia não deixou e por isso que você está aqui hoje perdendo, mas essa derrota certamente faz parte da próxima vitória", perguntou.



Visivelmente abalado, Casemiro precisou interromper a resposta algumas vezes para conseguir falar. "É difícil achar palavras nesses momentos. Sempre é um sonho. Quando você começa a jogar futebol, é o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma Copa do Mundo", disse. Antes da resposta, Fernanda refletiu sobre a diferença entre quem vive o futebol profissionalmente e as crianças que acompanham a Seleção como inspiração. Em seguida, pediu que o jogador deixasse uma mensagem para elas."O que você diz para elas agora para elas não deixarem de acreditar? Porque você um dia não deixou e por isso que você está aqui hoje perdendo, mas essa derrota certamente faz parte da próxima vitória", perguntou.Visivelmente abalado, Casemiro precisou interromper a resposta algumas vezes para conseguir falar. "É difícil achar palavras nesses momentos. Sempre é um sonho. Quando você começa a jogar futebol, é o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma Copa do Mundo", disse.

Na sequência o volante lembrou que disputou três edições do Mundial: "Tive minha terceira oportunidade, mas sou um privilegiado. Tenho muito orgulho do que eu e todos os jogadores fizemos aqui. A gente tenta, faz um bom trabalho e sabe que acaba desapontando mais de 210 milhões", declarou.



Ao final, Casemiro voltou a se emocionar ao falar sobre o momento que vive após a eliminação. "Como você falou, a vida segue. Acho que, nesses momentos, só quero estar com a minha família, com os meus filhos... porque é difícil. Desculpa", afirmou, antes de interromper a entrevista em lágrimas.

EMOCIONANTE! Fernanda Gentil leva Casemiro às lágrimas com reflexão sobre o sonho das crianças brasileiras. pic.twitter.com/KgdDXryLBM — poponze (@poponze) July 6, 2026

* Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa