Fernanda emocionou Casemiro, volante da seleção brasileira, ao questioná-lo sobre sonho das crianças e pedir palavras de incentivoReprodução / Youtube CazéTv
Antes da resposta, Fernanda refletiu sobre a diferença entre quem vive o futebol profissionalmente e as crianças que acompanham a Seleção como inspiração. Em seguida, pediu que o jogador deixasse uma mensagem para elas.
"O que você diz para elas agora para elas não deixarem de acreditar? Porque você um dia não deixou e por isso que você está aqui hoje perdendo, mas essa derrota certamente faz parte da próxima vitória", perguntou.
Visivelmente abalado, Casemiro precisou interromper a resposta algumas vezes para conseguir falar. "É difícil achar palavras nesses momentos. Sempre é um sonho. Quando você começa a jogar futebol, é o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma Copa do Mundo", disse.
Ao final, Casemiro voltou a se emocionar ao falar sobre o momento que vive após a eliminação. "Como você falou, a vida segue. Acho que, nesses momentos, só quero estar com a minha família, com os meus filhos... porque é difícil. Desculpa", afirmou, antes de interromper a entrevista em lágrimas.
EMOCIONANTE! Fernanda Gentil leva Casemiro às lágrimas com reflexão sobre o sonho das crianças brasileiras. pic.twitter.com/KgdDXryLBM— poponze (@poponze) July 6, 2026