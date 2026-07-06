Momento em que Henderson cai após pular placa de publicidadeReprodução / X
Na coletiva de imprensa, o técnico Thomas Tuchel confirmou o caso e revelou que o jogador de 36 anos foi encaminhado ao hospital.
e o henderson que parece ter lesionado feio o braço e pode ficar fora da copa pq fez isso ai comemorando a classificação pic.twitter.com/swRyp2yjPp— comentaristaedu (@comentaristaedu) July 6, 2026
Henderson é o primeiro jogador da Inglaterra a ser convocado para quatro Copas do Mundo. O experiente meia ficou no banco na partida contra o México. Após a suada vitória, os ingleses vão encarar a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (11).
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