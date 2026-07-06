Momento em que Henderson cai após pular placa de publicidadeReprodução / X

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Gabriel Salotti
O meia Jordan Henderson, da seleção inglesa, sofreu uma grave lesão no pulso enquanto comemorava a classificação da sua equipe contra o México após vitória por 3 a 2, neste domingo (5), no estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ele perdeu o equilíbrio ao tentar pular placas de publicidade para celebrar com a torcida e caiu no chão.

Na coletiva de imprensa, o técnico Thomas Tuchel confirmou o caso e revelou que o jogador de 36 anos foi encaminhado ao hospital.
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"Não faz sentido que, nesta noite, o Jordan não esteja mais conosco. Não sei exatamente qual é o procedimento que está acontecendo. Eu acabei de cumprir meus compromissos com a imprensa, e o médico me disse que ele está no hospital", disse Tuchel. Ainda não há confirmação se ele desfalcará o time no restante do Mundial.

Henderson é o primeiro jogador da Inglaterra a ser convocado para quatro Copas do Mundo. O experiente meia ficou no banco na partida contra o México. Após a suada vitória, os ingleses vão encarar a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (11).
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Momento em que Henderson cai após pular placa de publicidade
Jordan Henderson e Harry Kane comemoram a classificação da Inglaterra na Copa do Mundo