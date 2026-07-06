México - Em jogo animado, a Inglaterra superou o México por 3 a 2, neste domingo (5), no Estádio Azteca, e enfrentará a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo. Bellingham (2) e Harry Kane marcaram os gols dos ingleses, que atuaram com um homem a menos durante praticamente todo o segundo tempo. Os mexicanos diminuíram com Quiñones e Raúl Jiménez.
O começo foi devagar, disputado, sem muitas chances para ambos os lados. O México levou perigo em cabeçada firme de Raúl Jiménez. Pickford defendeu. A resposta da Inglaterra veio com Gordon, que chutou fraco, nas mãos de Rangel.
Quando os mexicanos ensaiavam tomar as rédeas do confronto, Saka fez boa jogada pela direita, foi no fundo e cruzou para Bellingham, de cabeça, abrir o placar para os ingleses, aos 36. Logo na saída, Anderson recuperou no meio-campo e a bola ficou com Gordon, que tocou para Bellingham. Ele achou Harry Kane, invadiu a área e recebeu de volta para fazer o segundo.
Aos 41, Quiñones aproveitou sobra de cobrança de falta, bateu forte e diminuiu: 2 a 1. O México quase empatou com Raúl Jiménez, duas vezes. Primeiro, o atacante errou a meta. Depois, parou em Pickford novamente, que voou para espalmar. César Montes também esteve perto de marcar, mas Bellingham o desarmou na hora certa.
A Inglaterra foi para cima na volta do intervalo e buscou ampliar a vantagem. O’Reilly carimbou a trave. Em seguida, porém, Quansah tentou o desarme e acertou a canela de Gallardo com a sola da chuteira. O árbitro foi chamado ao VAR, reviu o lance e expulsou o defensor inglês.
Aos 12, Gordon ficou com a sobra de um tiro de meta, invadiu a área e acabou derrubado por Rangel. O pênalti foi marcado e Harry Kane fez o terceiro. Pouco depois, o próprio centroavante tentou cortar o perigo e chutou a perna de Gutiérrez, dentro da área. O juiz, após revisar a pancada, assinalou a penalidade. Na cobrança, Raúl Jiménez marcou o segundo do México, aos 24.
Os mexicanos se lançaram ao ataque e pressionaram até o apito final, mas nada conseguiram. A Inglaterra segurou o ímpeto adversário e selou a sofrida classificação.
Agenda
Nas quartas de final, Inglaterra e Noruega vão duelar no sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.
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