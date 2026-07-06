Luis de la Fuente é o treinador da EspanhaDivulgação / Espanha

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Rodrigo Souza
Rio - Em clima de revanche, a Espanha levou a melhor contra Portugal e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Com gol nos acréscimos do segundo tempo, a seleção espanhola venceu por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), e deu o "troco" pelo vice-campeonato na Liga das Nações de 2025.
"Foi um grande jogo, dois supertimes. Falamos na prévia que era uma final antecipada. Sofrendo até o fim, mas demonstrando vontade de ganhar. Fizemos um jogo completo, e os jogadores importantes sabem fazer bem todo o trabalho. Os que entraram no segundo tempo deram energia", disse.
Na reedição da final da Liga das Nações de 2025, Espanha e Portugal protagonizaram um jogo equilibrado e de poucas oportunidades. No segundo tempo, os espanhóis conseguiram gerar mais perigo e encontraram o gol aos 45 minutos, com Mikel Merino, que entrou seis minutos antes.
"O futebol muitas vezes se determina nos detalhes. Habilidade, talento e classe. Estivemos atentos hoje, as participações dos jogadores, o controle do Ferrán, a conclusão do Merino foi magistral. Temos sorte de ter estes jogadores. Não há ego, todos trabalham por um bem comum", afirmou.
Com a vitória, a Espanha vai enfrentar o vencedor de Estados Unidos e Bélgica, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), em Seattle, nos Estados Unidos. O próximo confronto será realizado na próxima sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos.