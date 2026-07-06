Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr Wun Suen / AFP

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Rio - Jorge Jesus deve assumir o comando de Portugal. Após o técnico Roberto Martínez confirmar o fim do ciclo na seleção portuguesa, o nome do treinador português é apontado como o favorito para comandar a equipe no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030.
Sem clube após deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, o técnico Jorge Jesus vai se reunir com o presidente da federação portuguesa quando a delegação voltar ao país para assinar contrato, de acordo com o jornal "A Bola". Ele é visto como o nome ideal para comandar o time.
Jorge Jesus, de 71 anos, trabalhou com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita. A possível chegada do treinador deixa em aberto o futuro do craque português, que confirmou que disputou a sua última Copa do Mundo da carreira. Porém, não está descartada a permanência até a Eurocopa de 2028.
Roberto Martínez assumiu o comando da seleção portuguesa em 2023. No comando do treinador espanhol, Portugal caiu nas quartas de final da Eurocopa de 2024 e conquistou o título da Liga das Nações de 2025, diante justamente da Espanha, algoz da Copa do Mundo.