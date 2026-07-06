Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a EspanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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O Dia
Rio - Cristiano Ronaldo vai encerrar a carreira sem sentir o gosto de conquistar a Copa do Mundo. O craque português, de 41 anos, chorou após a derrota de Portugal para a Espanha por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final, e confirmou que disputou o último Mundial da carreira.
"Triste por sair assim, mas como disse ontem eu dei o meu melhor, e saio com a consciência tranquila. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. A verdade é que foi meu último mundial", disse Cristiano Ronaldo, que é o único jogador na história a marcar gols em seis edições diferentes.
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Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a eliminação de Portugal na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chorou após a eliminação de Portugal e confirmou: 'A verdade é que foi meu último Mundial' - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após ficar pelo caminho em mais uma Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/AgÃªncia O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo chora depois da derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Maior artilheiro da história de Portugal com 146 gols em 233 jogos, Cristiano Ronaldo entrou para a história com as conquistas dos títulos da Eurocopa em 2016 e Liga das Nações de 2019 e 2025. Além disso, disputou seis Copas do Mundo e se tornou o maior goleador do país na competição, com 11 gols.
Portugal será co-anfitrião da Copa do Mundo de 2030 junto com Espanha e Marrocos. Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até junho de 2027, quando terá 42 anos. O craque português busca o milésimo gol na carreira e, no momento, tem 976.