Cristiano Ronaldo chora após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a EspanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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