Comemoração dos jogadores da Bélgica - Alex Grimm / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Comemoração dos jogadores da BélgicaAlex Grimm / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 06/07/2026 23:01 | Atualizado 06/07/2026 23:02

A Bélgica está classificada para disputar as quartas de final da Copa do Mundo. A conquista da vaga veio com a vitória sobre os Estados Unidos por 4 a 1 no Lumen Field, em Seattle, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas do torneio. De Ketelaere (2), Vanaken, em um lance marcado por um grande vacilo do goleiro Matt Freese, e Lukaku anotaram os gols da seleção belga. Malik Tillman marcou pelo lado dos norte-americanos.

Na próxima fase, Bélgica enfrentará a Espanha, que mais cedo eliminou Portugal. As duas seleções vão se enfrentar na próxima sexta-feira (10), a partir das 16h (de Brasília), no SoFi Stadium.

Polêmica

A partida foi marcada pela presença de Balogun, escalado, inclusive, como titular. O atacante recebeu o cartão vermelho na vitória dos EUA sobre a Bósnia por 2 a 0, mas foi liberado para enfrentar a Bélgica.

Segundo o Comitê Disciplinar da Fifa, "por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para o jogador dos EUA Folarin Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano".

O jogo

A Bélgica ditou o ritmo do primeiro tempo. A seleção do país europeu começou com tudo e criou boas chances até abrir o placar aos nove minutos. Os Estados Unidos afastaram mal o perigo, e Raskin apareceu para pegar a bola dentro da área. Ele avançou, bateu cruzado, e De Ketelaere só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.

Os belgas seguiam melhores em campo, mas os Estados Unidos conseguiram reagir na bola parada, quando Balogun sofreu falta. Tillman foi para a cobrança, a bola bateu na barreira, e tirou as chances de defesa de Courtois.

Apesar do gol sofrido aos 31 minutos, a Bélgica não quis deixar os EUA gostarem da partida e já retomou a vantagem aos 33. Trossard foi acionado e fez o cruzamento para De Ketelaere completar de cabeça.

No retorno do intervalo, os Estados Unidos tinham mais a bola em relação ao primeiro tempo, mas faziam pouco para reagir e buscar o empate. A Bélgica, por sua vez, contou com um vacilo do goleiro norte-americano para chegar ao terceiro gol.

Depois de um chutão de Mechele em direção ao campo de ataque, Matt Freese saiu da área e matou a bola no peito. Ele parecia ter o lance sob controle, mas hesitou no que fazer na sequência. De Ketelaere, então, dividiu com o goleiro, e a posse ficou com Vanaken, que logo finalizou para o gol vazio. Tim Ream ainda tentou fazer o corte no meio do caminho, mas sem sucesso.

A seleção dos EUA tentou reagir diante do cenário, mas não conseguiu diminuir. Melhor para a Bélgica, que fez o quarto com gol Lukaku, em finalização de dentro da área.