Cristiano Ronaldo chora após a eliminação de Portugal na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Cristiano Ronaldo chora após a eliminação de Portugal na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 06/07/2026 19:50 | Atualizado 06/07/2026 19:57

1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo colocou a seleção portuguesa na mira das críticas da imprensa local nesta segunda-feira (6). Além de lamentar a eliminação precoce, os principais jornais do país destacaram a despedida de Cristiano Ronaldo em Mundiais.



As imagens do abatimento dos jogadores após o apito final também ganharam destaque. O jornal 'Record' resumiu o clima vivido pela delegação lusitana: "Cristiano Ronaldo e Renato Veiga em lágrimas após o adeus de Portugal ao Mundial 2026".

Portugal - A derrota porpara a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo colocou a seleção portuguesa na mira das críticas da imprensa local nesta segunda-feira (6). Além de lamentar a eliminação precoce, os principais jornais do país destacaram a despedida de Cristiano Ronaldo em Mundiais.As imagens do abatimento dos jogadores após o apito final também ganharam destaque. O jornal 'Record' resumiu o clima vivido pela delegação lusitana: "Cristiano Ronaldo e Renato Veiga em lágrimas após o adeus de Portugal ao Mundial 2026".

Além da despedida de CR7, a atuação da equipe e as decisões da comissão técnica no segundo tempo também foram criticadas. O jornal 'A Bola' ressaltou a eficiência da Espanha nas substituições e o contraste com as mudanças promovidas pelo técnico Roberto Martínez.

"Desilusão, incredulidade e um sentimento de que as coisas podiam ter sorrido a Portugal. No segundo tempo, Portugal perdeu o jogo nas substituições, e a Espanha ganhou com elas: o gol é nascido do banco, com Ferran Torres a assistir Mikel Merino. Portugal pouco ou nada criou nesta etapa e as substituições não mudaram isso", concluiu o veículo.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges