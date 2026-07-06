Haaland foi o grande destaque da Noruega na vitória sobre o Brasil - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Haaland foi o grande destaque da Noruega na vitória sobre o BrasilWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 06/07/2026 18:50

Rio - A derrota da seleção brasileira para a Noruega, no último domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, segue repercutindo na imprensa europeia. O jornal espanhol "AS" destacou o momento ruim do Brasil, que chegou a jejum de 28 anos sem títulos da competição. O atacante Erling Haaland foi exaltado pela diário.

"O futebol sempre dá um jeito de nos colocar em nosso devido lugar. O Brasil sempre será o pentacampeão, aquele time de camisa amarela e calção azul que todos nós admirávamos quando crianças por seu estilo de jogo bonito e alegre. Não estou mencionando Pelé porque nunca o vi jogar, mas Rivelino, Zico, Sócrates, Júnior, Cafu, Éder, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo nos lembraram que este esporte também é uma arte. Da seleção brasileira atual, apenas Vinicius possui essa qualidade. O resto são apenas jogadores musculosos e esforçados que parecem perder a cabeça quando estão com a bola nos pés", disse o jornalista Tomás Roncero.

A atuação de Neymar foi bastante criticada e a comparação com Haaland foi feita. O atacante assumiu a artilharia da Copa do Mundo.

"A pior parte foi a atuação de Neymar na última meia hora. Ele estava apático, relaxado, sem pressionar os noruegueses, e depois protagonizou um final ridículo com aquele pênalti, que ele tratou como um duelo pessoal com Nyland, apesar do jogo já estar perdido. Depois de marcar, ele simplesmente riu alegremente. Neymar só se importa consigo mesmo. Suas lágrimas finais são inacreditáveis. Ele deveria aprender com Haaland, o Rei Viking. Dois gols fenomenais que o colocam no mesmo nível de Mbappé e Messi", concluiu.