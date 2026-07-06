Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram
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Atacante, de 25 anos, foi o artilheiro brasileiro na competição
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