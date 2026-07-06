Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2026 17:50

Rio - Vini Jr foi o principal destaque do Brasil na Copa do Mundo. Com quatro gols em cinco partidas, o atacante, de 25 anos, recebeu críticas de Ronaldo Fenômeno. Apesar dos bons números, o pentacampeão acredita que o jogador do Real Madrid não chamou a responsabilidade nos momentos mais decisivos do torneio.

"Todos sabemos o quão talentoso ele é, mas esta não tem sido uma boa Copa do Mundo para ele. Ele nunca pareceu o jogador que vimos dominar no futebol de clubes. Quando o Brasil precisou de suas maiores estrelas, nunca se impôs de verdade no torneio. A Noruega mereceu a vitória, sejamos claros sobre isso", disse em entrevista ao jornal espanhol "AS".

Os quatro gols de Vini Jr foram feitos na fase de grupos. Na vitória sobre o Japão por 2 a 1, o atacante quase anotou um gol de placa, mas o goleiro Suzuki acabou defendendo sua finalização, antes da bola tocar na trave.

Na partida contra a Noruega, Vini Jr teve uma chance clara de gol no primeiro tempo, mas finalizou em cima do goleiro Nyland. O camisa 7 deu um belíssimo passe que deixou Endrick na cara do gol, mas o atacante acabou chutando para fora.