Carlo Ancelotti em eliminação do BrasilAFP

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Pedro Logato
Rio - A derrota para a Noruega não deverá alterar o planejamento da CBF de ter Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2030, mas poderá significar o fim da linha para alguns profissionais da comissão técnica.
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De acordo com informações do jornal espanhol "AS", Cláudio Taffarel, treinador de goleiro, e tetracampeão com a seleção brasileira em 1994 poderá não participar do próximo ciclo visando à Copa de 2030. 
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Além do ex-goleiro, outra mudança tem a ver com Davide Ancelotti, auxiliar técnico e filho do comandante. O ex-treinador do Botafogo deverá assumir o Lille, da França, e deixar a função para outro profissional.
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Outra mudança que poderá ocorrer é em relação ao coordenador da CBF, Rodrigo Caetano, que tem chances de ser substituído, depois do fracasso do Brasil em Nova Jersey.