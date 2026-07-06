Carlo Ancelotti em eliminação do BrasilAFP
Ancelotti deverá ter mudanças na comissão técnica para 2030
Seleção foi eliminada pela Noruega na Copa do Mundo
Bélgica se impõe, goleia os Estados Unidos e avança na Copa do Mundo
Nas quartas de final, a seleção belga enfrentará a Espanha
Ancelotti publica mensagem após eliminação do Brasil: 'A dor é grande'
Treinador se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (6), um dia após a derrota para a Noruega
Técnico da Espanha enaltece vitória sobre Portugal: 'Final antecipada'
Espanhóis levaram a melhor na revanche da decisão da Liga das Nações
Jorge Jesus deve ser o novo técnico de Portugal
Treinador é visto como o nome ideal para iniciar o ciclo para a Copa de 2030
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