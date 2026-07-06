Balogun é o artilheiro dos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três gols - James Squire / Getty Images via AFP

Balogun é o artilheiro dos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três golsJames Squire / Getty Images via AFP

Publicado 06/07/2026 17:27

A Federação Belga de Futebol (RBFA) teve o recurso contra a liberação do atacante norte-americano Folarin Balogun rejeitado nesta segunda-feira (6). O jogador havia sido expulso na fase de 16avos de final da Copa do Mundo, mas teve a suspensão revogada pela Fifa e está liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas. Em comunicado, a entidade máxima afirmou que não há legitimidade para recorrer da decisão.

"A RBFA não tem legitimidade para apresentar recurso contra esta decisão, uma vez que não é parte no processo", informou a entidade.

A federação belga, por sua vez, comunicou à U.S. Soccer que contestaria a presença de Balogun caso o atacante fosse relacionado para a partida, segundo a imprensa local. Com o confronto marcado para às 21h (de Brasília), em Seattle, a RBFA ainda pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A Federação Belga também voltou a criticar a condução do processo e afirmou que ainda não recebeu a fundamentação da decisão da Fifa. Balogun havia sido expulso por pisar no tornozelo do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic. Posteriormente, a Fifa transformou a punição automática em uma suspensão condicional de um jogo, acompanhada de um período probatório de um ano.

"Até o momento, a RBFA ainda não recebeu os fundamentos dessa decisão, nem as informações que vem solicitando desde o início do processo (...). Isso constitui uma violação do regulamento da Fifa", protestou a entidade.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira que entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão do cartão vermelho aplicado ao atacante. Após a repercussão do caso, Infantino afirmou, em publicação na rede social X, que respondeu a Trump informando que os órgãos disciplinares da Fifa são "independentes", negando qualquer interferência.