Balogun é o artilheiro dos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três golsJames Squire / Getty Images via AFP
Fifa rejeita recurso da Bélgica contra liberação de atacante dos EUA
Entidade afirma que a Federação Belga não tem legitimidade para recorrer da decisão que revogou a suspensão do atacante norte-americano
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