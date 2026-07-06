Modelo da Trionda que será utilizado nas finais da Copa do Mundo de 2026 - Divulgação / Fifa

Modelo da Trionda que será utilizado nas finais da Copa do Mundo de 2026Divulgação / Fifa

Publicado 06/07/2026 16:00 | Atualizado 06/07/2026 16:05

Estados Unidos - A Fifa apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (6), a bola que será utilizada na grande decisão da Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado no Rockefeller Center, um dos pontos turísticos mais icônicos de Nova York, a entidade máxima do futebol revelou a nova versão da "Trionda".

Diferente do design usado na fase de grupos e no início do mata-mata, que exibia detalhes em verde, azul e vermelho, representando cada um dos co-anfitriões, o modelo da final adota uma paleta de cores elegante em branco, preto e dourado.

A tecnologia do material permanece exatamente a mesma, mas o acabamento visual ganhou texturas em relevo que homenageiam os três países-sede: a folha de bordo representa o Canadá, a águia faz alusão ao México e a estrela simboliza os Estados Unidos.

A nova bola começará a rolar um pouco antes da disputa pelo título. Ela fará sua estreia nas semifinais, agendadas para os dias 14 e 15 de julho em Dallas e Atlanta. O modelo também estará presente na disputa pelo terceiro lugar, no dia 18, em Miami, e no confronto final pelo troféu, marcado para o dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.



Veja a bola das finais da Copa do Mundo:

Apenas quatro seleções terão o privilégio de entrar em campo com a versão dourada da Trionda na reta final do torneio. A certeza de momento é que o Brasil não estará entre elas: a Seleção deu adeus ao sonho do hexacampeonato ao ser eliminada precocemente pela Noruega nas oitavas de final. Apenas quatro seleções terão o privilégio de entrar em campo com a versão dourada da Trionda na reta final do torneio. A certeza de momento é que o Brasil não estará entre elas: a Seleção deu adeus ao sonho do hexacampeonato ao ser

*Sob supervisão de Rodrigo Souza