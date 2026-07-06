Modelo da Trionda que será utilizado nas finais da Copa do Mundo de 2026Divulgação / Fifa
Fifa apresenta bola que será usada na final da Copa do Mundo
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