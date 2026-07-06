Oscar Bobb em campo em vitória da Noruega - AFP

Oscar Bobb em campo em vitória da NoruegaAFP

Publicado 06/07/2026 15:44

Estados Unidos - O jogador norueguês, Oscar Bobb, que entrou no segundo tempo na vitória sobre a seleção brasileira por 2 a 1, em jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo, surpreendeu ao demonstrar conhecimento da língua portuguesa em uma entrevista depois do jogo.

Em contato com a equipe de repórteres da Cazé TV, Bárbara Coelho e Fred Caldeira, ele se comunicou utilizando o idioma falado no Brasil.

Veja a entrevista abaixo:

e pra deixar mais humilhante, nos restou palavras de conforto do jogador noruegues que fala português pic.twitter.com/4aGup15F4v — jason (@steamrold) July 5, 2026

A explicação é simples: o jogador atuou na base do Porto e cresceu na cidade portuguesa, local o qual sua mãe reside até os dias atuais. Além disso, o jogador tem Rodrigo Muniz e Kevin, como companheiros, no clube atual: o Fulham.

Os internautas também comentaram muito no "X", o antigo Twitter, sobre a educação e respeito dos jogadores noruegueses com os atletas e com os torcedores brasileiros, que nos últimos dias, fizeram diversos memes ironizando os atletas europeus.

* Matéria do estagiário sob a supervisão de Pedro Logato