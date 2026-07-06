Oscar Bobb em campo em vitória da NoruegaAFP

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João André Pombo
Estados Unidos - O jogador norueguês, Oscar Bobb, que entrou no segundo tempo na vitória sobre a seleção brasileira por 2 a 1, em jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo, surpreendeu ao demonstrar conhecimento da língua portuguesa em uma entrevista depois do jogo.
Em contato com a equipe de repórteres da Cazé TV, Bárbara Coelho e Fred Caldeira, ele se comunicou utilizando o idioma falado no Brasil. 
Veja a entrevista abaixo:
A explicação é simples: o jogador atuou na base do Porto e cresceu na cidade portuguesa, local o qual sua mãe reside até os dias atuais. Além disso, o jogador tem Rodrigo Muniz e Kevin, como companheiros, no clube atual: o Fulham.
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Os internautas também comentaram muito no "X", o antigo Twitter, sobre a educação e respeito dos jogadores noruegueses com os atletas e com os torcedores brasileiros, que nos últimos dias, fizeram diversos memes ironizando os atletas europeus. 
* Matéria do estagiário sob a supervisão de Pedro Logato