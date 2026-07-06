Oscar Bobb em campo em vitória da NoruegaAFP
e pra deixar mais humilhante, nos restou palavras de conforto do jogador noruegues que fala português pic.twitter.com/4aGup15F4v— jason (@steamrold) July 5, 2026
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Oscar Bobb em campo em vitória da NoruegaAFP
e pra deixar mais humilhante, nos restou palavras de conforto do jogador noruegues que fala português pic.twitter.com/4aGup15F4v— jason (@steamrold) July 5, 2026
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