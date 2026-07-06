Bernardo Aires, leitor do DIA, disse que já dava para ver o desempenho fraco da Seleção na fase de grupos - Érica Martin / Agência O Dia

Bernardo Aires, leitor do DIA, disse que já dava para ver o desempenho fraco da Seleção na fase de gruposÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 06/07/2026 14:57

DIA esteve no Largo da Carioca, Centro, na manhã desta segunda-feira (6) para ouvir as opiniões dos fãs de futebol sobre a eliminação da equipe e quais são os responsáveis pelo resultado. Rio — Torcedores da seleção brasileira se revoltaram com as escolhas do técnico Carlo Ancelotti, a cobrança de pênalti de Bruno Guimarães e a postura do Brasil na derrota para a Noruega por 2 a 1 , neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Oesteve no Largo da Carioca, Centro, na manhã desta segunda-feira (6) para ouvir as opiniões dos fãs de futebol sobre a eliminação da equipe e quais são os responsáveis pelo resultado.

fotogaleria



Na avaliação de Jorge Teixeira, 45, técnico de pesquisa no Centro de Pesquisas da Petrobras, o que falta para os jogadores é o "futebol raiz". "Eu tenho 45 anos e acompanho a Copa do Mundo desde a década de 90. A gente está acostumado a ver uma seleção que brilha. Quem tem de referência hoje na seleção brasileira? Infelizmente, nós tivemos o Neymar lesionado. Vini Jr chamou a responsabilidade, mas ontem, deixou muito a desejar. O time parado, apático", disse.



Jorge também opinou que Ancelotti não deve ser o treinador da Seleção e ainda deu uma sugestão sobre quem deve ocupar o cargo. "Foi muito bom pro Real Madrid, mas para a seleção brasileira, é técnico brasileiro. Ancelotti é italiano. Você acha que ele não ama a seleção do país dele? O pessoal fala sobre Jorge Jesus. Também não concordo. Era melhor o Renato Gaúcho, que é um cara de grupo. A Copa do Mundo é uma competição curta demais, o cara tem que ter o grupo." Na avaliação de Jorge Teixeira, 45, técnico de pesquisa no Centro de Pesquisas da Petrobras, o que falta para os jogadores é o "futebol raiz". "Eu tenho 45 anos e acompanho a Copa do Mundo desde a década de 90. A gente está acostumado a ver uma seleção que brilha. Quem tem de referência hoje na seleção brasileira? Infelizmente, nós tivemos o Neymar lesionado. Vini Jr chamou a responsabilidade, mas ontem, deixou muito a desejar. O time parado, apático", disse.Jorge também opinou que Ancelotti não deve ser o treinador da Seleção e ainda deu uma sugestão sobre quem deve ocupar o cargo. "Foi muito bom pro Real Madrid, mas para a seleção brasileira, é técnico brasileiro. Ancelotti é italiano. Você acha que ele não ama a seleção do país dele? O pessoal fala sobre Jorge Jesus. Também não concordo. Era melhor o Renato Gaúcho, que é um cara de grupo. A Copa do Mundo é uma competição curta demais, o cara tem que ter o grupo."

'Deu tudo errado'

A estagiária de direito Maiara Castro, 23, também criticou Ancelotti. "Ele não soube aproveitar o time que tinha. Parecia que ele colocou jogadores que não estavam nem entrosados para jogar, foi horrível. Eu tô com raiva", disparou. A prima de Maiara, Mariana Castro, 28, concordou com ela. "Para mim, seria obrigatório um técnico brasileiro porque sabe o que a gente tá passando. Vai ter raça, vontade de vencer."



Por fim, o que ficou foi a tristeza, mesmo com a mobilização popular para acompanhar os jogos da Seleção com festa. "A gente pintou a rua, vestiu camisa e eles fizeram essa essa patifaria, eles não jogaram foi triste. A gente estava apostando no hexa, nessa equipe, nessa seleção, mas deu tudo errado", disse Maiara, que vive em Engenheiro Leal.



Mariana também comentou sobre um dos momentos principais da partida: o pênalti perdido por Bruno Guimarães, ainda no primeiro tempo. "Se o Vini Jr tivesse batido o pênalti, acho que dava para a gente empatar, ir para prorrogação e pênaltis. Aí, acho que a gente ganharia. Eu achei, na verdade, que foi até ele [Vini] que escolheu não bater, mas se tivesse batido, ia fazer a diferença", afirmou.

'Desnecessário não ter batido o pênalti'

Já para o lanterneiro Ivanildo Gomes, 37, morador de Nova Iguaçu, a partida poderia ter sido outra se Vini tivesse cobrado a penalidade e feito o gol.



"Em todas as Copas, você vê que o Messi não passa a bola para outro pra outro bater o pênalti. Cristiano Ronaldo não faz isso, Mbappé não faz isso. Eu achei desnecessário o que o Vini Jr fez de não ter batido o pênalti. A responsabilidade era dele, igual o Neymar. O Neymar entrou, pegou a bola, bateu o pênalti e fez. Se o Brasil tivesse feito 1 a 0, nós estaríamos na frente com tudo, mas não. Ele perdeu o pênalti e deixaram os caras atacarem", disse.



Ivanildo também comentou que Ancelotti mexeu "muito mal". "Não era pra ter tirado o Rayan. Ele é o que não tava deixando a bola chegar até o Haaland, porque o cruzamento ia vir diretamente pro Halland, e ele é forte e tudo. O Rayan estava em cima todo o tempo, estava tirando a bola, tirando todos os contra-ataque deles", disse.



O cuidador de idosos Bernardo Aires, 57, leitor do DIA, acompanha o Brasil em Copas desde os anos 1970 e afirmou que já sabia que a Seleção não ia passar da Noruega. "O brasileiro não tinha confiança. Nunca deu uma chama. A gente já viu ali no Marrocos, que não jogou bem. Escócia e Haiti não foram grandes coisas. Mas eu já sabia, só que o brasileiro gosta de festa", avaliou.



Já sobre Ancelotti, Bernardo apostou em uma queda até o próximo Mundial. "Vai cair antes da próxima Copa do Mundo. Como todos caíram, como o João Saldanha [1917-1990] caiu. Nós não temos técnico no Brasil, mas vamos ver que bicho vai dar."

'Brasil tem que estar lá em cima'

Além de todos os brasileiros revoltados com o resultado, um espanhol que mora no Centro do Rio há mais de um ano também deu sua opinião sobre o jogo. O jornalista Edgar Costa, 47, entrou no coro em favor da troca de comando na Seleção para um técnico brasileiro.



"Esse time não me convenceu de entrada. Não gostei do Ancelotti como treinador. Eu acho que teria que ser um brasileiro, acho que um time nacional tem que ter uma essência. Essa seleção não tinha uma energia de ganhar e fazer uma Copa daquelas que o Brasil tem que fazer", disse.



Após ser eliminado na Noruega, o Brasil passa a viver a sua pior sequência sem títulos na história das Copas do Mundo: a seleção brasileira, que não conquista desde 2002, vai superar o período de 24 anos de jejum entre as conquistas do tri em 1970 e do tetra em 1994. Apesar disso, Edgar propôs um olhar de esperança para o futuro.



"Eu acho que toda derrota é uma oportunidade na vida e no esporte, ou seja, se a gente está vendo a triste situação de ontem, é uma oportunidade para higienizar, limpar. Eu acho que o Ancelotti tem que sair e pegar novo sangue, porque o Brasil tem tudo pra ser campeão do mundo. É um dos países que fornece melhores jogadores na história desse esporte. Então, o Brasil tem que estar lá em cima."