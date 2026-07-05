Brasil foi eliminado para a Noruega - WilliangVolcov/Parceiro/Agência O Dia

Brasil foi eliminado para a NoruegaWilliangVolcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 22:55

Rio - O sonho do hexa foi adiado mais uma vez. Com uma atuação decepcionante, o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1 , neste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O atacante Vini Jr lamentou a eliminação precoce.

"A Noruega nos surpreendeu. Conseguiram colocar muitos jogadores atrás da linha da bola e o Odegaard controlou bem o jogo. Infelizmente não conseguimos fazer a pressão como fizemos em outros jogos, é muito triste que isso não funcionou logo hoje", disse o camisa 7.

Apesar de eliminado, o Brasil teve chances para vencer o jogo e escrever uma história diferente. No primeiro tempo, a seleção brasileira teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas Bruno Guimarães perdeu. Artilheiro brasileiro na Copa, Vini Jr explicou por que não cobrou.

"O Mister decidiu pelo Bruno (Guimarães), que treinou muito bem. Não fugi da responsabilidade. Sempre bato no Real Madrid quando o treinador me escolhe. Só busco o melhor para a minha equipe. O Bruno era o melhor batedor hoje", disse Vini Jr, que marcou quatro gols na Copa do Mundo de 2026.

Com a eliminação, o Brasil confirmou o pior jejum de sua história em Copas do Mundo. O último título continua sendo o penta, em 2002. O período supera o intervalo entre o tri em 1970 e o tetra em 1994. Também foi a pior campanha em Copas desde 1990.