Brasil foi eliminado para a NoruegaWilliangVolcov/Parceiro/Agência O Dia
Vini Jr explica por que não cobrou pênalti: 'Não fugi da responsabilidade'
Artilheiro do Brasil na Copa, camisa 7 entregou a bola para Bruno Guimarães
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