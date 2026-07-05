Rio - A Seleção brasileira está eliminada da Copa do Mundo. Em uma atuação com pouca vibração, o Brasil praticamente assistiu a Noruega na maior parte da partida e acabou sendo eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final. No segundo tempo, o astro Erling Haaland foi decisivo. O centroavante anotou dois gols na vitória por 2 a 1, neste domingo, em Nova Jersey, e mandou os brasileiros para casa. Neymar descontou para a equipe verde e amarela, de pênalti, nos acréscimos.
Com a eliminação nas oitavas de final, a Seleção ficará pelo menos 28 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. É o maior jejum absoluto da história do Brasil, desde que conquistou o primeiro Mundial em 1958. A última conquista brasileira foi em 2002.
A Noruega também ampliou o retrospecto favorável em relação ao Brasil. Agora são cinco jogos, com três vitórias dos europeus e dois empates. Na próxima fase, a equipe da Escandinávia irá encarar o vencedor de México e Inglaterra, no próximo sábado, às 18h (de Brasília).
O primeiro tempo começou com um susto para os brasileiros. Com apenas três minutos, a Noruega saiu na frente. Sorloth recebeu e tocou para Patrick Berg, que finalizou sem chance de defesa para Alisson. Porém, o lance acabou sendo anulado, porque um atacante norueguês estava impedido no começo da jogada.
Aos 10 minutos, foi a vez do Brasil quase sair na frente. Matheus Cunha foi derrubado por Ajer. A arbitragem assinalou pênalti depois de consulta no VAR. Na cobrança, Bruno Guimarães cobrou mal e Nyland defendeu.
A tônica da maior parte do primeiro tempo foi a Noruega com mais posse e o Brasil com chegada mais perigosas. Aos 30 minutos, Douglas Santos recebeu belo passe de Vini Jr e na cara do gol, acabou finalizando em cima de Nyland.
Na reta final, antes do intervalo, a Noruega chegou com muito perigo em duas oportunidades. As duas com Odegaard. O meia fez jogada individual e chutou para fora aos 34 minutos. E depois, aos 47 minutos, ele ficou cara a cara, mas chutou em cima de Alisson.
Porém, o Brasil também teve uma excelente oportunidade antes do intervalo. Vini Jr recuperou bola no campo de ataque, tocou para Martinelli e recebeu de volta. Na finalização, o atacante do Real Madrid carimbou o goleiro Nyland.
A segunda etapa começou com a Noruega controlando a partida, porém, sem criar chances. O Brasil tinha dificuldades para ter boa. Ancelotti aos 13 minutos resolveu mexer. Endrick entrou na vaga de Matheus Cunha. No primeiro lance dele no jogo, Vini Jr deixou o atacante na cara do gol, mas o jovem acabou chutando para fora.
Depois, o treinador italiano fez mais duas cobranças. Neymar e Danilo Santos entraram nas vagas de Rayan e de Gabriel Martinelli. Porém, as mudanças fizeram o Brasil perder a posse de bola. Aos 34 minutos, na única bola que chegou, Haaland ganhou da defesa brasileira e cabeceou, sem chances de defesa para o goleiro Alisson.
Desesperado, o Brasil foi para cima, mas não conseguiu o empate. Aos 44 minutos, Haaland novamente recebeu uma bola e finalizou de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro Alisson. Nos acréscimos, a Seleção diminuiu com Neymar em cobrança de pênalti, mas não houve tempo para reação.
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