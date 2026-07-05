A CBF se manifestou por meio das redes sociais, neste domingo (5), após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo. No texto, a entidade citou estar certa de que a Seleção voltará ainda mais forte e fez um agradecimento aos torcedores.
"A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira".
A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho.
Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes.
O Brasil se despediu da Copa do Mundo de 2026 ao perder para a Noruega por 2 a 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland abriu o placar e ampliou a vantagem dos europeus. Neymar, de pênalti, descontou para a Seleção.
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