Jogadores colombianos comemoram gol contra Gana - Divulgação / Colômbia

Jogadores colombianos comemoram gol contra GanaDivulgação / Colômbia

Publicado 05/07/2026 21:20

Rio - Considerada uma das seleções com o melhor futebol da Copa, a Colômbia passa por momentos de apreensão antes de encarar a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Um surto de uma virose tem atingido alguns jogadores do elenco sul-americano.

"A seleção colombiana está deixando o país inteiro empolgado com a possibilidade de conquistar um grande feito novamente na Copa do Mundo. No entanto, a equipe enfrenta atualmente uma situação sanitária delicada. A imprensa local vem noticiando nos últimos dias que um vírus está circulando no vestiário colombiano, afetando vários jogadores", disse o jornal espanhol "AS".

O problema já afetou alguns jogadores antes da partida contra Gana, porém, a Colômbia se superou e acabou vencendo por 1 a 0. O duelo contra a Suíça acontecerá na próxima terça-feira (7).

"Este é um problema que a seleção colombiana terá que resolver o mais rápido possível, já que nesta terça-feira enfrentará a Suíça nas oitavas de final, em uma partida que promete ser emocionante para ambas as equipes", concluiu o diário.