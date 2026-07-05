Jogadores colombianos comemoram gol contra GanaDivulgação / Colômbia
Surto de gripe preocupa Colômbia antes de partida contra Suíça
Seleção sul-americana irá encarar a Suíça na próxima terça (7)
Freguesia? Brasil vê tabu diante da Noruega ser ampliado
A Seleção perdeu para os europeus por 2 a 1 neste domingo (5) e deu adeus à Copa do Mundo de 2026
Surto de gripe preocupa Colômbia antes de partida contra Suíça
Seleção sul-americana irá encarar a Suíça na próxima terça (7)
Vampeta 'previu' eliminação para Noruega com gol de Haaland; confira
Declaração foi feita durante participação em podcast no último mês de abril
Haaland celebra vitória sobre o Brasil: 'Maior da história da Noruega'
Atacante se tornou artilheiro da Copa depois de marcar contra a Seleção
Neymar iguala marca de Pelé em eliminação do Brasil na Copa
Camisa 10 marca pela quarta edição
Forte chuva muda horário de México e Inglaterra no Azteca
Duelo foi transferido para as 22 h (de Brasília)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.