Neymar aos prantos após eliminação do Brasil para a Noruega - Odd Andersen / AFP

Neymar aos prantos após eliminação do Brasil para a NoruegaOdd Andersen / AFP

Publicado 05/07/2026 20:14





"O maior artilheiro da história da seleção brasileira perdendo tempo para provocar o goleiro da Noruega ao marcar um gol de pênalti irrelevante nos acréscimos de uma eliminação nas oitavas, um dos momentos mais patéticos já vividos por essa camisa", afirmou o influenciador de futebol Andrey Raychtock.



Neymar entrou no lugar de Martinelli aos 22 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. O desempenho do camisa 10 foi discreto. Já nos acréscimos, com a derrota encaminhada, o Brasil sofreu um pênalti; o meia-atacante do Santos se ofereceu para bater e provocou o goleiro noruguês antes e depois da cobrança. Neymar foi um dos jogadores mais criticados da Seleção na derrota por 2 a 1 para a Noruega , pelas oitavas de final da Copa do Mundo, que eliminou o Brasil da competição neste domingo (5). O atleta fez o único gol brasileiro de pênalti, mas internautas detonaram a postura do camisa 10 após a cobrança, com provocações ao goleiro Nyland."O maior artilheiro da história da seleção brasileira perdendo tempo para provocar o goleiro da Noruega ao marcar um gol de pênalti irrelevante nos acréscimos de uma eliminação nas oitavas, um dos momentos mais patéticos já vividos por essa camisa", afirmou o influenciador de futebol Andrey Raychtock.Neymar entrou no lugar de Martinelli aos 22 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. O desempenho do camisa 10 foi discreto. Já nos acréscimos, com a derrota encaminhada, o Brasil sofreu um pênalti; o meia-atacante do Santos se ofereceu para bater e provocou o goleiro noruguês antes e depois da cobrança.

"Brasil sendo eliminado e o patético do Neymar pedindo pro goleiro escolher o lado. Fez o gol e saiu rindo. Tudo o que o time precisava era de um bobo da corte", detonou um internauta.



"É uma vergonha isso aqui. É um tapa na cara. Fui muito fã, mas gente, pelo amor de Deus. Falta noção. Falta postura. 34 anos!", afirmou um torcedor, mencionando a idade do atleta. "Esse é o ídolo do povo? Medíocre", protestou um homem.



"Que bom que o Neymar atuou nesse jogo. Pelo menos não teremos a alucinação patética de que ele faria alguma coisa de diferente. Ficou 25 minutos em campo e não fez nada, para surpresa de poucas pessoas", ressaltou um torcedor.

Além dos internautas, a comentarista Ana Thaís Matos, da TV Globo, detonou a postura do atleta durante o jogo. "Bela participação do Neymar na Copa do Mundo, pra quem achava que ele iria decidir o jogo pro Brasil ele está aí arranjando briga na reta final do jogo", disparou.