Neymar aos prantos após eliminação do Brasil para a NoruegaOdd Andersen / AFP
"O maior artilheiro da história da seleção brasileira perdendo tempo para provocar o goleiro da Noruega ao marcar um gol de pênalti irrelevante nos acréscimos de uma eliminação nas oitavas, um dos momentos mais patéticos já vividos por essa camisa", afirmou o influenciador de futebol Andrey Raychtock.
Neymar entrou no lugar de Martinelli aos 22 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. O desempenho do camisa 10 foi discreto. Já nos acréscimos, com a derrota encaminhada, o Brasil sofreu um pênalti; o meia-atacante do Santos se ofereceu para bater e provocou o goleiro noruguês antes e depois da cobrança.
"É uma vergonha isso aqui. É um tapa na cara. Fui muito fã, mas gente, pelo amor de Deus. Falta noção. Falta postura. 34 anos!", afirmou um torcedor, mencionando a idade do atleta. "Esse é o ídolo do povo? Medíocre", protestou um homem.
"Que bom que o Neymar atuou nesse jogo. Pelo menos não teremos a alucinação patética de que ele faria alguma coisa de diferente. Ficou 25 minutos em campo e não fez nada, para surpresa de poucas pessoas", ressaltou um torcedor.
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