Brasil e Noruega se enfrentaram em Nova JerseyWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Gabriel Salotti
O Brasil teve apenas 34% de posse de bola na derrota para a Noruega por 2 a 1, neste domingo (5), que custou a eliminação da Copa do Mundo. Este foi o menor número da Seleção nessa estatística desde a edição de 1966, quando os registros da começaram a ser feitos, há 60 anos, em levantamento realizado pela 'Stats Perform'.
Além disso, pela primeira vez, o Brasil registrou menos de 40% de posse em uma partida de Mundial.

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A equipe norueguesa passou a maior parte do confronto circulando a bola, buscando formas de infiltrar na defesa brasileira, que não demonstrou combatividade. Haaland aproveitou duas oportunidades para marcar os gols dos europeus, selando a eliminação, mesmo com gol de Neymar de pênalti, no fim da partida.