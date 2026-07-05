Luxemburgo detonou trabalho de Ancelotti em vídeos nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Luxemburgo detonou trabalho de Ancelotti em vídeos nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2026 21:53

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo deu duras críticas ao treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, após a derrota para a Noruega por 2 a 1 , nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele também cobrou torcedores e imprensa por não questionarem o italiano com a mesma intensidade que comandantes brasileiros.

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"Se fosse um técnico brasileiro, já estaria f...", disparou. "Ancelotti errou muito nessa Copa do Mundo, e vocês não falam nada. Usar o Neymar só nesse jogo? Nós não temos melhores jogadores do que o Neymar. Qualquer seleção do mundo preservaria o Neymar. O técnico tem a obrigação de montar um esquema para levar o seu ídolo, como a Noruega jogou para o Haaland esperando uma ou duas bolas. Mas, aqui no Brasil, ele é descartado." "Se fosse um técnico brasileiro, já estaria f...", disparou. "Ancelotti errou muito nessa Copa do Mundo, e vocês não falam nada. Usar o Neymar só nesse jogo? Nós não temos melhores jogadores do que o Neymar. Qualquer seleção do mundo preservaria o Neymar. O técnico tem a obrigação de montar um esquema para levar o seu ídolo, como a Noruega jogou para o Haaland esperando uma ou duas bolas. Mas, aqui no Brasil, ele é descartado."

Luxemburgo também questionou jornalistas sobre a cobrança ao italiano. "A imprensa não fala nada, porque vocês são subservientes dos europeus, vocês querem o Brasil como o futebol europeu. Nós não vamos ser europeus. Precisamos driblar, fazer coisas diferentes. Jogar contra a Noruega, um time fraco, e ficar 90 minutos se defendendo, onde já se viu isso? O Brasil jogou com medo da Noruega", disse.

Com o resultado, pela primeira vez, a Seleção não consegue conquistar uma Copa do Mundo em seis edições seguidas. A equipe também igualou a sua pior campanha no torneio desde 1990, quando também caiu nas oitavas de final.