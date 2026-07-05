Vini Jr, no jogo contra a Noruega - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr, no jogo contra a NoruegaWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 19:15

O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo (5), após perder para a Noruega por 2 a 1 no estádio de Nova Jersey. Com isso, a Seleção amarga sua pior campanha em Mundiais desde 1990.

Na ocasião, há 36 anos. a equipe comandada por Sebastião Lazaroni perdeu também nas oitavas, para a Argentina, por 1 a 0. O gol foi marcado por Caniggia, com assistência de Maradona.

Desde então, o Brasil foi campeão em 1994 e 2002 e caiu na final em 1998, nas quartas em 2006, 2010, 2018 e 2022 e nas semifinais em 2014. Na atual edição, foi inaugurada a segunda fase, que adicionou um jogo a mais no mata-mata.