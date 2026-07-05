Vini Jr, no jogo contra a NoruegaWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Brasil faz sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990
Seleção foi eliminada para a Noruega nas oitavas de final, neste domingo (5)
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