Balogun é o artilheiro dos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três gols - James Squire / Getty Images via AFP

Balogun é o artilheiro dos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três golsJames Squire / Getty Images via AFP

Publicado 05/07/2026 18:09 | Atualizado 05/07/2026 18:14



Estados Unidos - A Bélgica ficou na bronca com a anulação do cartão vermelho de Folarin Balogun, dos Estados Unidos . As seleções vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo e o atacante, que havia sido expulso contra a Bósnia, na segunda fase, poderá entrar em campo.

Em nota oficial, a Real Associação Belga de Futebol (RBFA) disse estar “perplexa” e repudiou a revogação da punição ao jogador, que é o artilheiro norte-americano no torneio internacional.

A advertência foi cancelada com base no artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, que prevê que o “órgão judicial pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar”.



Bélgica e Estados Unidos vão entrar em campo nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), em Seattle. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.

O comunicado da Bélgica na íntegra:

“A Real Associação Belga de Futebol (RBFA) está perplexa com a decisão da FIFA de declarar o jogador norte-americano Folarin Balogun — que estava suspenso — elegível para disputar a partida entre EUA e Bélgica na segunda-feira, 6 de julho, às 17h (horário de Seattle).



A FIFA baseia sua decisão no Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA. Tal dispositivo estabelece que o Comitê Disciplinar da FIFA pode decidir suspender a execução de uma sanção disciplinar anteriormente imposta.



No entanto, o Artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da FIFA determina claramente que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente em suspensão para a partida seguinte da equipe, como ocorreu com todos os cartões vermelhos aplicados anteriormente nesta Copa do Mundo da FIFA.



Além disso, e independentemente do exposto acima, a decisão contradiz diretamente as disposições do Regulamento da Competição da Copa do Mundo da FIFA 2026, conforme estabelecido no Artigo 10.5:

Se um jogador ou membro da comissão técnica for expulso em decorrência de um cartão vermelho direto ou indireto (segunda advertência), ele será automaticamente suspenso da partida subsequente de sua equipe. Adicionalmente, outras sanções poderão ser impostas'.



O caráter automático de tal suspensão também foi explicitamente reafirmado na Circular nº 16 da Copa do Mundo da FIFA 2026, distribuída a todas as associações-membro participantes em 12 de maio de 2026.



A mesma regra é reiterada em todas as reuniões de coordenação de jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026, antes de cada partida, e consta em todas as apresentações dos workshops do torneio.



Com o objetivo de salvaguardar os direitos legítimos de todas as equipes participantes e proteger os princípios fundamentais do fair play em nosso esporte — tanto nesta Copa do Mundo da FIFA quanto em futuras edições do torneio —, a RBFA está analisando todas as opções possíveis”.