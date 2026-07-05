Balogun, camisa 20 dos Estados Unidos, celebra gol com os companheirosPatrick T. Fallon / AFP
O jogador teria que cumprir suspensão após ter sido expulso na fase dos 16 avos de final contra a Bósnia, conforme o Artigo 10.5 do regulamento disciplinar da Fifa para a competição. No entanto, a entidade decidiu suspender o cumprimento automático da punição por um período probatório de um ano, permitindo que o atacante atue normalmente.
"Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Florian Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano", diz parte do comunicado publicado pela Fifa.
Balogun foi expulso na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, na última quarta-feira (1). Na ocasião, autor do primeiro gol dos norte-americanos, o atacante acertou uma entrada dura em Muharemovic aos 18 minutos do segundo tempo, que ficou caído no gramado com muitas dores. O árbitro brasileiro Raphael Claus foi chamado pelo VAR e aplicou o cartão vermelho ao jogador.
Balogun soma três gols na Copa do Mundo e é o artilheiro da seleção dos Estados Unidos na competição. O duelo contra a Bélgica será na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. Quem avançar enfrentará Espanha ou Portugal na próxima fase.
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