Balogun, camisa 20 dos Estados Unidos, celebra gol com os companheiros - Patrick T. Fallon / AFP

Balogun, camisa 20 dos Estados Unidos, celebra gol com os companheirosPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 05/07/2026 15:40 | Atualizado 05/07/2026 15:43

Os Estados Unidos ganharam um reforço importante para o duelo contra a Bélgica, na próxima segunda-feira (6). O atacante Florian Balogun, que estava suspenso, foi liberado pela Fifa e estará à disposição para a partida das oitavas de final.



O jogador teria que cumprir suspensão após ter sido expulso na fase dos 16 avos de final contra a Bósnia, conforme o Artigo 10.5 do regulamento disciplinar da Fifa para a competição. No entanto, a entidade decidiu suspender o cumprimento automático da punição por um período probatório de um ano, permitindo que o atacante atue normalmente.





"Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Florian Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano", diz parte do comunicado publicado pela Fifa. Leia mais: Seleção está escalada com Martinelli na vaga de Paquetá contra a Noruega "Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Florian Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano", diz parte do comunicado publicado pela Fifa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por meio das suas redes sociais ceelebrou a decisão da Fifa: “Obrigado à Fifa por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça”.



Balogun foi expulso na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, na última quarta-feira (1). Na ocasião, autor do primeiro gol dos norte-americanos, o atacante acertou uma entrada dura em Muharemovic aos 18 minutos do segundo tempo, que ficou caído no gramado com muitas dores. O árbitro brasileiro Raphael Claus foi chamado pelo VAR e aplicou o cartão vermelho ao jogador.