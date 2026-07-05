Galarza marcou o gol da vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre a Turquia, na fase de grupos - Reprodução / Arquivo pessoal

Galarza marcou o gol da vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre a Turquia, na fase de gruposReprodução / Arquivo pessoal

Publicado 05/07/2026 15:03

não vê como um mérito individual. Matía Galarza foi um dos destaques do Paraguai, que voltou à Copa do Mundo após 16 anos e chegou às oitavas de final . O jogador de 24 anos e com passagem pelo Vasco não escondeu a emoção pelo desempenho que teve nas partidas, mas

"Estou orgulhoso da Copa do Mundo que eu fiz porque todos me ajudaram, todos. Desde o roupeiro, colegas, equipe técnica, psicólogo, treinador, todos", afirmou em entrevista após a derrota para a França.



As boas atuações de Galarza, inclusive, renderam elogios de Gustavo Alfaro. O técnico relembrou a situação do jogador antes da Copa do Mundo, ao entrar na lista de dispensados da equipe argentina River Plate.



"Talvez Galarza não pudesse jogar. Ah, claro, pode jogar contra a Alemanha, pode jogar contra a França, mas não pode jogar no River. Tudo bem, Galarza pode jogar em qualquer time do mundo", afirmou o treinador.



A campanha do Paraguai na Copa do Mundo



Antes de ser eliminada com a derrota por 1 a 0 para a França, a seleção paraguaia surpreendeu ao superar a Alemanha, nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Já na fase de grupos, foi goleada por 4 a 1 pelos Estados Unidos, na estreia, venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou sem gols com a Austrália.