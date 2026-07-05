Galarza marcou o gol da vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre a Turquia, na fase de gruposReprodução / Arquivo pessoal
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