Vini Jr tem quatro gols na Copa do Mundo, enquanto Haaland fez cinco - Fotos de William Volcov / Parceiro / Agência O Dia e AFP

Vini Jr tem quatro gols na Copa do Mundo, enquanto Haaland fez cincoFotos de William Volcov / Parceiro / Agência O Dia e AFP

Publicado 05/07/2026 08:00

trajetórias que começaram quase ao mesmo tempo e que foram por caminhos diferentes até o topo do futebol mundial. Na Copa do Mundo das estrelas, Brasil e Noruega apostam nas suas em duelo deste domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, para avançar às quartas de final. Destaques de suas seleções e na briga pela artilharia e para craque do torneio, Vini Jr e Haaland se encontram comaté o topo do futebol mundial.

Aos 25 anos, os dois atacantes têm diferença de nove dias de idade. O brasileiro é mais velho, de 12 de julho, e sofreu com uma infância mais difícil, vindo de uma família humilde de São Gonçalo, com dificuldades financeiras que poderiam ter impactado diretamente no seu futuro.



Já o norueguês nasceu em 21 de julho, na Inglaterra. Filho de jogador (Alf-Inge Haaland), cresceu na Noruega, um dos maiores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do mundo. Por outro lado, precisou de uma caminhada maior para chegar aos grandes estádios do mundo.

Um começou no Flamengo e o outro na quarta divisão



O talento de Vini Jr permitiu fazer toda a divisão de base no Flamengo. E antes mesmo de fazer o primeiro jogo nos profissionais já estava perto de ser negociado ao Real Madrid.



Uma semana antes da concretização da venda por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões à época), o atacante franzino estreou pelo Rubro-Negro em 2016. E já numa partida de Brasileirão e no Maracanã: entrou aos 37 minutos do segundo tempo, no 1 a 1 com o Atlético-MG, em maio.



Enquanto Haaland começou a carreira muito mais humilde, no time B do Bryne, disputando a quarta divisão da Noruega. Depois do primeiro jogo, em agosto de 2015, com 15 anos, o jogador ainda faria mais uma temporada pelo clube, alternando com o time principal na segunda divisão. E depois foi para o Molde, onde ficou até o meio de 2018, já na elite do país.



Inícios diferentes em grandes clubes



Enquanto o brasileiro se apresentava ao Real Madrid - para começar no time B, o Castilla, antes de ganhar as primeiras chances logo na sequência - , o norueguês chegou ao Red Bull Salzburg, da Áustria. E aí surge outra grande diferença entre os craques de Brasil e Noruega.



Haaland não demorou para explodir na máquina de gols que se tornou. Com 28 gols em 22 jogos na primeira metade da temporada 2019/2020, acabou contratado pelo Borussia Dortmund e já ganhou status de grande promessa. Enquanto isso, o camisa 7 da Seleção penou com a pressão, cometeu erros e chegou a ser rebaixado para o Castilla.



Vini deslanchou de vez em 2021/2022, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, onde conquistou a titularidade absoluta, com 22 gols e 16 assistências. A essa altura, o adversário de logo mais já assombrava o mundo ao marcar 41 vezes em 41 jogos. Depois, os dois passaram a ser protagonistas na Europa e na Liga dos Campeões, até mesmo se enfrentado por Real Madrid e Manchester City.



Vini Jr e Haaland em suas seleções



No meio das trajetórias até o dia de hoje, os dois craques também vivenciaram experiências muito diferentes defendendo seus países. Os dois estrearam no mesmo ano, em 2019, só que o norueguês explodiu logo e rapidamente tornou-se referência.

Fez o primeiro gol logo no terceiro jogo, na derrota por 2 a 1 para Áustria, pelas Eliminatórias da Eurocopa, e depois outros cinco em dois dos três duelos seguintes, já pela Liga das Nações. E virou o líder da equipe que retorna a uma Copa do Mundo depois de 28 anos.



Já o brasileiro sofreu muitas críticas pelo baixo desempenho e só foi marcar pela primeira vez na 11ª partida. Por outro lado, estreou em um Mundial em 2022, ainda como coadjuvante de Neymar, mas seguiu apanhando e só foi desabrochar para se tornar o 'Vini do Real Madrid' e líder em 2025, novamente com Ancelotti.



E agora, depois de tudo o que passaram até agora, os dois se enfrentam pelas oitavas de final do torneio. Ambos trilham o caminho da glória como as esperanças de suas seleções, mas para apenas um deles a jornada continuará nos Estados Unidos.