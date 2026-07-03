Artilheiro, Haaland é uma das principais armas da Noruega no jogo aéreo - Justin Setterfield / Getty Images via AFP

Artilheiro, Haaland é uma das principais armas da Noruega no jogo aéreoJustin Setterfield / Getty Images via AFP

Publicado 03/07/2026 08:00

Estados Unidos - Rival do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Noruega tem o tamanho dos jogadores como um trunfo. A equipe escandinava tem a maior média de altura entre todas do torneio internacional: 1,87 m - divide o posto com a Bósnia, já eliminada. A questão é que, até aqui, os noruegueses pouco aproveitaram a vantagem.



Em quatro partidas disputadas, fizeram dez gols e levaram oito. Nas vezes em que balançaram a rede, só uma foi pelo alto (Ostigard, sobre o Iraque). Em relação aos tentos sofridos, dois foram de cabeça (Aymen Hussein, para o Iraque, e Doué, para a França).



O elenco brasileiro, que aparece apenas com a 20ª média de altura (1,82 m), precisará ficar ligado no jogo aéreo, por mais que não seja a principal arma adversária ao longo do Mundial. Assim, faz-se necessário ter muita atenção na defesa e, no ataque, buscar soluções para superá-los.



O duelo decisivo entre Brasil e Noruega acontecerá no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.

As seleções mais altas da Copa do Mundo (em cm)

1. Noruega e Bósnia - 187,2

2. Suécia - 186,2

3. Bélgica - 185,8

4. República Tcheca - 185,7

5. Alemanha - 185,4

6. Suíça - 185,2

7. Holanda, França e Áustria - 184,9

8. Croácia - 184,8

9. Tunísia - 184,6

10. Escócia - 184,5

11. Inglaterra - 184,2

12. Senegal - 184

13. Turquia - 183,8

14. Irã - 183,7

15. Austrália - 183,6

16. Nova Zelândia - 183,5

17. Estados Unidos - 183,4

18. Iraque - 183,2

19. Costa do Marfim - 182,9

20. Brasil e Canadá - 182,8

Como foram os gols da Noruega?



. Iraque 1x4 Noruega - 1ª rodada

- Haaland, de pé esquerdo (0-1)

- Haaland, de pé direito (1-2)

- Ostigard, de cabeça (1-3)

- Aymen Hussein, contra (1-4)



. Noruega 3x2 Senegal - 2ª rodada

- Pedersen, de pé direito (1-0)

- Haaland, de pé esquerdo (2-0)

- Haaland, de pé direito (3-1)



. Noruega 1x4 França - 3ª rodada

- Aasgaard, de pé direito (1-2)



. Costa do Marfim 1x2 Noruega - Segunda fase

- Nusa, de pé direito (0-1)

- Haaland, de pé esquerdo (1-2)

E os gols sofridos?

. Iraque 1x4 Noruega - 1ª rodada

- Aymen Hussein, de cabeça (1-1)



. Noruega 3x2 Senegal - 2ª rodada

- Sarr, de pé direito (2-1)

- Sarr, de pé direito (3-2)



. Noruega 1x4 França - 3ª rodada

- Dembélé, de pé direito (0-1)

- Dembélé, de pé esquerdo (0-2)

- Dembélé, de pé esquerdo (1-3)

- Doué, de cabeça (1-4)



. Costa do Marfim 1x2 Noruega - Segunda fase

- Diallo, de pé esquerdo (1-1)