Artilheiro, Haaland é uma das principais armas da Noruega no jogo aéreoJustin Setterfield / Getty Images via AFP
Em quatro partidas disputadas, fizeram dez gols e levaram oito. Nas vezes em que balançaram a rede, só uma foi pelo alto (Ostigard, sobre o Iraque). Em relação aos tentos sofridos, dois foram de cabeça (Aymen Hussein, para o Iraque, e Doué, para a França).
O elenco brasileiro, que aparece apenas com a 20ª média de altura (1,82 m), precisará ficar ligado no jogo aéreo, por mais que não seja a principal arma adversária ao longo do Mundial. Assim, faz-se necessário ter muita atenção na defesa e, no ataque, buscar soluções para superá-los.
O duelo decisivo entre Brasil e Noruega acontecerá no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
As seleções mais altas da Copa do Mundo (em cm)
2. Suécia - 186,2
3. Bélgica - 185,8
4. República Tcheca - 185,7
5. Alemanha - 185,4
6. Suíça - 185,2
7. Holanda, França e Áustria - 184,9
8. Croácia - 184,8
9. Tunísia - 184,6
10. Escócia - 184,5
11. Inglaterra - 184,2
12. Senegal - 184
13. Turquia - 183,8
14. Irã - 183,7
15. Austrália - 183,6
16. Nova Zelândia - 183,5
17. Estados Unidos - 183,4
18. Iraque - 183,2
19. Costa do Marfim - 182,9
20. Brasil e Canadá - 182,8
Como foram os gols da Noruega?
- Haaland, de pé esquerdo (0-1)
- Haaland, de pé direito (1-2)
- Ostigard, de cabeça (1-3)
- Aymen Hussein, contra (1-4)
. Noruega 3x2 Senegal - 2ª rodada
- Pedersen, de pé direito (1-0)
- Haaland, de pé esquerdo (2-0)
- Haaland, de pé direito (3-1)
. Noruega 1x4 França - 3ª rodada
- Aasgaard, de pé direito (1-2)
. Costa do Marfim 1x2 Noruega - Segunda fase
- Nusa, de pé direito (0-1)
- Haaland, de pé esquerdo (1-2)
E os gols sofridos?
- Aymen Hussein, de cabeça (1-1)
. Noruega 3x2 Senegal - 2ª rodada
- Sarr, de pé direito (2-1)
- Sarr, de pé direito (3-2)
. Noruega 1x4 França - 3ª rodada
- Dembélé, de pé direito (0-1)
- Dembélé, de pé esquerdo (0-2)
- Dembélé, de pé esquerdo (1-3)
- Doué, de cabeça (1-4)
. Costa do Marfim 1x2 Noruega - Segunda fase
- Diallo, de pé esquerdo (1-1)
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